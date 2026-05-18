Lost Ember: Wolf Pack Edition arriva su PlayStation 5 in versione fisica

Lost Ember: Wolf Pack Edition sarà disponibile in edizione fisica per PlayStation 5 a partire dal 2 luglio 2026. Questa nuova versione, realizzata da Microids in collaborazione con Mooneye Studios, porta per la prima volta su PS5 un'avventura emozionante tra panorami mozzafiato e misteri da svelare.



Nel gioco, i giocatori impersonano un lupo capace di prendere il controllo di qualsiasi animale incontrato durante il viaggio. Questa meccanica permette di vivere l'esplorazione da prospettive totalmente inedite attraversando rovine di un mondo dimenticato, ambienti sottomarini, canyon, fitte foreste e deserti, andando alla scoperta di una civiltà perduta. Immergiti nelle profondità marine, vola a grandi altezze, scava sottoterra come una talpa o arrampicati su ripide scogliere come una capra di montagna: ci sono tantissimi modi per spostarti.



La Wolf Pack Edition include numerosi contenuti esclusivi: il gioco completo, il DLC Legendary Souls, la colonna sonora digitale, un set di adesivi Wolf e un artbook da 48 pagine che raccoglie le illustrazioni più suggestive dell'universo di Lost Ember.



Chi si immergerà in questa produzione potrà seguire una narrazione profonda, dove le storie contrastanti della caduta dell'umanità e della vita rigogliosa in un mondo riconquistato dalla natura si intrecciano, accompagnando il giocatore in un viaggio emozionante tra le vestigia della civiltà Yanrana. L'esperienza promette di offrire prospettive uniche grazie alla possibilità di possedere qualsiasi creatura incontrata e vivere la scena di gioco in continua trasformazione.



Lost Ember: Wolf Pack Edition rappresenta un'occasione imperdibile per collezionisti e appassionati che desiderano esplorare una delle avventure indie più amate degli ultimi anni in una nuova veste fisica su PlayStation 5.