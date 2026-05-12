Collezionismo sportivo come arte: la nuova Topps Chrome UEFA incanta Londra

La nuova collezione Topps Chrome UEFA Club Competitions 2025/26 è protagonista a Londra con un'esposizione immersiva che unisce arte, calcio e design esclusivo.

Il collezionismo sportivo si reinventa come forma d'arte contemporanea grazie alla nuova collezione Topps Chrome UEFA Club Competitions 2025/26, celebrata con un'esposizione immersiva senza precedenti ai Protein Studios di Londra.

L'evento, svoltosi nel cuore pulsante di Shoreditch, ha trasformato le iconiche carte collezionabili in vere opere d'arte, celebrando la loro estetica e il valore narrativo che racchiudono. Attraverso percorsi sensoriali unici e spettacolari installazioni, i visitatori hanno avuto modo di scoprire come il collezionismo sportivo sia diventato una moderna espressione artistica, capace di raccontare storie di talento e passione calcistica.

Il mercato delle trading card continua la sua vertiginosa crescita, con un incremento del +37% nel 2025 che porta il settore a rappresentare il 13% del mercato globale dei giocattoli. Topps, uno dei leader mondiali delle carte sportive, ha scelto Londra per presentare la collezione più attesa dedicata alle tre grandi competizioni UEFA: Champions League, Europa League e Conference League.

L'arte del collezionismo prende vita nelle installazioni immersive: dalla suggestiva "The Rookie's Bedroom", che ricostruisce la cameretta di un giovane aspirante campione, passando dalla scenografica "Chrome Infinity Box" fino alla "Chrome Anime Sistine Chapel", soffitto sospeso che omaggia contemporaneamente Manga e Cappella Sistina. Tra le opere più affascinanti spicca "Chasing the Rainbow", uno spettacolo cromatico ispirato alle rare carte parallele, con la giovane promessa Lamine Yamal protagonista. Un'esposizione di carte ultra-rare 1/1 completa il percorso, sottolineando il valore della rarità per i collezionisti.

Un volto d'eccezione per il lancio globale: Jude Bellingham è protagonista della nuova campagna Topps dedicata alla collezione, simbolo di un'amicizia tra calcio di altissimo livello e design contemporaneo. Lo spot della campagna, lanciato il 6 maggio, celebra la passione e l'esclusività che solo queste carte possono offrire.

La nuova collezione Chrome UEFA Club Competitions 2025/26 si distingue per la qualità: finitura riflettente grazie all'innovativa tecnologia Chrome, uno straordinario set base da 200 carte con leggende e giovani promesse del calcio europeo, arricchite da numerose varianti e inserti esclusivi. Gli appassionati possono scegliere tra formati come Hobby Box, Jumbo Box, Delight Box, Hanger Box, Mega e Value, ciascuno con autografi, inserti rari e dettagli unici. Immancabile la carta Budapest at Night, tributo alla città della finale UEFA Champions League.

Le carte autografate dalle star del passato e del presente diventano così parte di un racconto che va oltre il semplice gioco, fondendo collezionismo, arte e sport. La Topps Chrome UEFA 2025/26 conferma come la collezione di trading card sia oggi una vera forma di espressione culturale.