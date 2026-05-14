Aperti i preordini per Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, nuovi trailer e novità su Nintendo Switch 2 e PlayStation

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok apre i preordini su Nintendo Switch 2, PS5 e PS4. Svelati nuovi trailer, personaggi e funzionalità di gioco.

I preordini per Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok sono ufficialmente aperti, portando la celebre saga JRPG su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam a partire dal 9 luglio 2026. Gli appassionati possono acquistare ora l'attesa espansione sia in versione fisica che digitale per Switch 2 e PS5, con prezzi da €59,99 per l'edizione standard e €79,99 per la special edition digitale. La versione Steam al momento consente solo di aggiungere il titolo alla wishlist.

Fra le principali novità spiccano due nuovi trailer che mostrano personaggi inediti e le nuove funzionalità di gioco. Nel primo video emergono Fraux e Fediel, che si aggiungono all'impressionante rosa di ventinove personaggi giocabili. Fraux, portatrice del Patto con il Diavolo, è descritta come una normale abitante celestiana il cui cuore, carattere e indole sono pieni di amore e compassione, mentre Fediel rappresenta l'incarnazione delle tenebre e detiene il dominio sulle leggi della natura. Un nuovo nemico, Il Mondo, porterà una ventata di tensione nelle sfide più ardue.

La seconda grande innovazione introdotta da Endless Ragnarok è rappresentata dalle Evocazioni e dalla modalità Avernus. Le evocazioni offrono profondità alle battaglie: i giocatori potranno equipaggiare potenti creature come Lucilius e Rolan, alternando evocazioni controllabili e bonus passivi che rafforzano il party. Lyria potrà inoltre scatenare la cosiddetta raffica primordiale, potente attacco finale ottenibile con l'attivazione di una speciale sequenza durante le battaglie di gruppo.

Avernus invece è una modalità single player composta da aree casuali, strategia di progressione e numerose ricompense. Affrontando boss e missioni sempre diverse, i giocatori raccolgono materiali per il potenziamento dell'equipaggiamento e ottengono punti speciali utili solo in questa modalità. L'accesso avviene dal capitolo 6 della storia principale e si evolve nel corso della trama.

Tutti coloro che acquisteranno Endless Ragnarok otterranno anche un bonus speciale per la versione mobile, browser o Steam di Granblue Fantasy. Il bonus sarà valido a prescindere dalla piattaforma scelta e i dettagli verranno comunicati successivamente.

Il titolo supporta l'interfaccia in dieci lingue, audio in giapponese e inglese, modalità singolo e multiplayer online (fino a quattro giocatori) e una classificazione PEGI 12. La promessa degli sviluppatori è di offrire un'esperienza arricchita, una giocabilità rinnovata e un'immersione sempre più profonda nell'universo Granblue.

Il debutto di Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok il 9 luglio 2026 punta a rinfrescare il panorama dei GDR d'azione con nuove meccaniche e una narrazione intensa. Per tutti i fan della saga e per chi si avvicina per la prima volta, l'appuntamento è fissato per uno dei titoli più attesi dell'anno.