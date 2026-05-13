Yas!Games presenta quattro nuovi party game al Play Festival del Gioco di Bologna

Yas!Games torna protagonista al Play Festival del Gioco di Bologna con quattro sorprendenti novità per gli appassionati di party game. Dal 22 al 24 maggio, presso lo stand B40 del padiglione 20, verranno presentati in anteprima Lie To Me, Popular Opinion, Master Dater e Hitster Rock, aggiungendo così nuove e coinvolgenti sfide alla celebre linea di giochi da tavolo che ha conquistato il pubblico italiano.

Tra le novità più attese, spicca Popular Opinion, un party game che trasforma discorsi e affermazioni su temi come cucina e cinema in uno scontro esilarante tra opinioni e fatti, dove a contare davvero è solo il giudizio della maggioranza. Lie To Me, invece, mette al centro bluff, sangue freddo e capacità di osservazione: in questo gioco si vince mentendo con convinzione e smascherando le bugie degli avversari. Gli autori del gioco, Stefano Rondelli e Guido Albini, saranno presenti allo stand nelle giornate di sabato e domenica per sfidare il pubblico alla ricerca del miglior bugiardo del festival.

Hitster Rock arricchisce la già nota linea musicale con una edizione stand-alone dedicata al rock: più di 300 brani iconici tra leggende internazionali e artisti italiani sfideranno i giocatori a ritmo di musica. Il franchise Hitster ha recentemente ottenuto anche un importante riconoscimento, vincendo la categoria "Giochi da tavolo e puzzle" ai prestigiosi Gioco per Sempre Awards grazie alle sue innovazioni e alla capacità di rispondere alle esigenze del mercato. Il premio è stato consegnato da Assogiocattoli nella cornice degli eventi di Toys & Baby Milano.

Completa la lineup Master Dater, il nuovo gioco firmato Cyanide & Happiness, dove i partecipanti impersonano single alla ricerca dell'anima gemella. L'obiettivo? Creare pretendenti indimenticabili o irresistibilmente disastrosi grazie a un mix di carte Corpo e Testa e dimostrare la propria "chimica" in situazioni al limite dell'assurdo.

Oltre alle novità, i visitatori potranno riscoprire tutti i classici della linea Yas!Games come Hole In, Muffin Time, Joking Hazard, What Do You Meme? GIF nelle sue tante espansioni, What Do You Meme? Family e molti altri. Chi ama i giochi in scatola e le sfide dal vivo troverà nell'appuntamento di Bologna l'occasione perfetta per divertirsi e mettere alla prova la propria creatività in compagnia.