Captain Tsubasa 2 World Fighters: il nuovo viaggio calcistico dal 28 agosto

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato la data di uscita di CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS, fissata per il 28 agosto 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam. Il secondo capitolo della saga dedicata a Tsubasa Ozora promette un'esperienza narrativa coinvolgente che accompagna i giocatori dalle sfide continentali fino al più grande palcoscenico calcistico mondiale.



I giocatori seguiranno Tsubasa Ozora e la sua squadra lungo un percorso che inizia con l'Asian Youth Championship, dove si incontrano avversari come Thailandia, Uzbekistan, Arabia Saudita e Cina. Ogni vittoria e ogni passaggio saranno cruciali per garantire al Giappone l'accesso alla fase mondiale.



Superata la qualificazione, il cammino si fa ancora più arduo nel World Youth Championship, con incontri leggendari contro Brasile, Argentina, Messico, Uruguay, Camerun, Svezia e Olanda. Le sfide saranno caratterizzate da una pressione intensa e momenti memorabili, in cui le sole abilità non basteranno e la perseveranza diventerà il fattore decisivo tra la gloria e la sconfitta.



Sono già aperti i pre-order per tutte le piattaforme coinvolte. Per chi acquisterà in anticipo sono previsti numerosi bonus, tra cui:



- Maglia ufficiale della nazionale giapponese 2026 e maglia del World Youth come omaggi esclusivi.

- Early Unlock Pack per giocare subito con la squadra Brasil Youth e arricchito dalla musica di sottofondo Moete Hero.

- Save Data Bonus che comprende l'uniforme della Nankatsu Middle School, quella della Toho Academy e un oggetto di personalizzazione del pallone.

- Le edizioni Deluxe e Ultimate: la prima offre il gioco base e il Season Pass comprendente tre Character Pack DLC, mentre la Ultimate Edition aggiunge cinque uniformi esclusive, due temi per il menu principale e nuove personalizzazioni per il pallone oltre ad altri oggetti sbloccabili in anticipo.



Ogni partita rappresenta un confronto decisivo fra diverse filosofie di gioco, in una narrazione che porta le rivalità storiche e le strategie calcistiche all'interno di uno dei franchise più iconici del mondo videoludico. CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS si presenta così come una delle uscite più attese dagli appassionati di calcio e videogiochi, con una modalità storia che spinge i limiti della competizione internazionale e con tantissime novità legate a contenuti digitali e personalizzazione dei personaggi.