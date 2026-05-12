Directive 8020: il nuovo survival horror sci-fi di Supermassive Games è disponibile

Supermassive Games, celebre per Until Dawn e The Quarry, lancia oggi Directive 8020, un'avventura survival horror di fantascienza che segna una nuova svolta per la serie The Dark Pictures, disponibile ora su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Questo nuovo capitolo propone una narrazione cinematografica intensa e un gameplay che mette costantemente alla prova le scelte morali dei giocatori.

La storia di Directive 8020 proietta l'umanità verso un futuro oscuro: la Terra è compromessa e l'unica speranza di sopravvivenza si trova sul pianeta Tau Ceti f, situato a 12 anni luce di distanza. Tuttavia, quando la nave colonia Cassiopea si schianta sul nuovo mondo, l'equipaggio si trova braccato da una minacciosa forma di vita aliena capace di imitare perfettamente gli umani. La paranoia e il sospetto dilagano mentre ogni decisione può determinare la sopravvivenza o la morte del gruppo.

Tutte le scelte hanno un peso determinante, grazie al nuovo sistema degli ormai noti Turning Points, che permette di riscrivere il destino dei personaggi e sbloccare molteplici finali e percorsi narrativi nascosti. I membri dell'equipaggio dovranno scegliere se rischiare la propria vita per il bene degli altri o pensare solo a se stessi, in una spirale di diffidenza e adrenalina pura.

Il titolo si ispira alle atmosfere tese di cult iconici della fantascienza horror come La Cosa, arricchendo la formula The Dark Pictures con minacce aliene in tempo reale, gameplay survival e azione furtiva. I giocatori sono chiamati a utilizzare armi improvvisate, riflessi pronti e strategie collaborative per sopravvivere agli implacabili nemici nascosti tra l'equipaggio.

Directive 8020 è costruito anche per essere un'esperienza condivisa: è infatti possibile giocare da soli oppure fino a un massimo di cinque partecipanti con la modalità cooperativa locale Serata al Cinema. Una modalità multiplayer online sarà introdotta con un aggiornamento futuro.

Il cast include Lashana Lynch nei panni della pilota Brianna Young, contribuendo a dare maggiore profondità e intensità cinematografica alla narrazione. La presenza di un volto noto del grande schermo eleva ulteriormente il coinvolgimento emozionale durante tutto il percorso di gioco.

Tra le principali innovazioni, Directive 8020 propone la possibilità di affrontare dilemmi morali sempre più ardui e di non potersi fidare di nessuno, poiché la minaccia aliena si nasconde nelle sembianze familiari dell'equipaggio. Tutti i personaggi possono sopravvivere, ma ogni errore potrebbe essere fatale.

Will Doyle, Creative Director di Supermassive Games, commenta: Con Directive 8020, abbiamo preso la nostra caratteristica narrazione horror e tutto ciò che amiamo dei racconti cinematografici, spingendo il tutto verso nuovi territori. Siamo davvero orgogliosi di ciò che il team ha realizzato ed è stato davvero emozionante portare la nostra narrazione in uno scenario di fantascienza per la prima volta. Il team ha lavorato duramente per raffinare ogni singola parte dell'esperienza, perciò non vediamo l'ora che i giocatori possano finalmente provarla.

Directive 8020 è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il gioco invita tutti gli appassionati di horror e fantascienza a salire a bordo della Cassiopea per un viaggio teso, ricco di colpi di scena e decisioni che cambieranno per sempre il destino dell'umanità.