Farming Simulator: Signature Edition porta il ModHub ufficiale su Nintendo Switch 2

Farming Simulator: Signature Edition fa un salto di qualità su Nintendo Switch 2 grazie all'arrivo del ModHub ufficiale, aprendo le porte a oltre 4.000 modifiche gratuite e approvate per trasformare le esperienze dei giocatori.

Per la prima volta gli utenti Nintendo possono scaricare direttamente in-game mod, mappe, macchinari, elementi decorativi e nuove ambientazioni, dando vita a fattorie virtuali sempre più personalizzate ed evolute. Tra le novità, spiccano anche le mappe cult delle edizioni precedenti create da GIANTS Software, arricchite da catene di produzione che ampliano ulteriormente il gameplay. Gli appassionati possono potenziare la propria flotta agricola scegliendo tra un vasto assortimento di veicoli e attrezzature, inclusi modelli di marchi ufficiali, ed espandere il proprio garage con auto e camion personalizzati.

I contenuti generati dagli utenti sono il cuore pulsante del ModHub, ma ogni aggiunta viene controllata e testata dagli sviluppatori per garantire sicurezza e prestazioni ottimali sulla console Nintendo Switch 2. Grazie a test approfonditi, ogni mod rispetta gli standard richiesti, assicurando ai giocatori un'esperienza fluida e senza rallentamenti.

Il ModHub si arricchisce ogni settimana di nuove proposte, offrendo a un pubblico sempre più ampio la possibilità di plasmare la propria avventura agricola. Farming Simulator: Signature Edition è già disponibile nei principali rivenditori e sul Nintendo eShop per Nintendo Switch 2. Con aggiornamenti gratuiti e nuove mod in arrivo, la community può continuare a vivere la propria passione per l'agricoltura digitale in modo sempre più creativo e coinvolgente.