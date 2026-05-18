Lorenzo Salvetti conquista Amici 25 e lancia il suo primo EP Stupida vita

Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 25, il talent di Canale 5 che ha appassionato milioni di spettatori. La vittoria del giovane artista veronese arriva al termine di un percorso segnato da autenticità e sensibilità rara per la sua età, qualità che gli hanno permesso di creare una connessione solida con il pubblico e la critica.

Dal 22 maggio sarà disponibile ovunque il suo primo EP Stupida vita, pubblicato per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Il progetto include sei brani: le già note Dimmelo tu, Stupida vita e Prima di te e dopo, presentate durante il programma televisivo, oltre agli inediti Via Santini, Rollercoaster e Romeo e Giulietta. Queste tracce raccontano fragilità, crescita, relazioni e inquietudini generazionali, mostrando la capacità di Salvetti di tradurre esperienze intime in racconti che parlano direttamente alla sua generazione, con un linguaggio diretto e personale. Sonorità che fondono cantautorato contemporaneo e influenze indie-pop segnano la cifra stilistica di questo debutto discografico.

Sin dall'infanzia, Lorenzo è cresciuto immerso nella musica grazie alla famiglia e agli studi al liceo musicale, concentrandosi su pianoforte, canto e recitazione. Il suo percorso artistico ha avuto una svolta nel 2024 con la partecipazione a X Factor, dove si è distinto fino alla finale nel team di Achille Lauro grazie a intensità interpretativa e scrittura capace di raccontare emozioni e fragilità con grande naturalezza.

Dopo X Factor, il successo ad Amici 25 si è consolidato grazie a esibizioni che hanno mostrato una nuova maturità artistica, in particolare nelle interpretazioni di Stupida vita e Dimmelo tu. Parallelamente, Lorenzo si è dedicato al teatro musicale, entrando nel cast del musical Maradona El Diego e confermando la propria versatilità con il lavoro scenico e performativo.

Dal 22 maggio Salvetti partirà per un instore tour in tutta Italia, incontrando i fan nelle principali città, da Verona a Milano, passando per Roma, Bologna, Napoli e altre località. Un'occasione per scoprire dal vivo il nuovo repertorio e celebrare insieme questo primo importante traguardo discografico.