Agnes Obel pubblica The Meaning of Flowers: un viaggio musicale tra maternità e metamorfosi

Esce oggi il nuovo album di Agnes Obel, The Meaning of Flowers, un'opera che conferma la cantautrice danese come una delle voci più originali ed eclettiche della scena contemporanea. Obel, artista nata a Copenaghen e ormai berlinese d'adozione, propone dodici brani in cui sperimenta sonorità suggestive e riflette su temi profondamente esistenziali, in particolare la trasformazione portata dalla maternità e il senso di connessione con tutti gli esseri viventi.

The Meaning of Flowers nasce dalle esperienze vissute da Obel durante la gravidanza e si interroga su come una nuova vita possa cambiare il corpo, la mente e persino il modo di relazionarsi con il mondo. L'album risente delle influenze di autori e filosofi come Hannah Arendt ed Emanuele Coccia, della poesia dell'antica Enheduanna e di un intenso periodo di ricerca personale e intellettuale. Tra le fonti di ispirazione figurano anche la scena pop danese degli anni Ottanta e Novanta e le colonne sonore cinematografiche degli anni Settanta.

I dodici brani sono stati scritti, registrati, arrangiati e prodotti dalla stessa Agnes Obel nel suo studio a Berlino, dove ha sperimentato nuovi suoni anche grazie a una temporanea alterazione della neuroplasticità causata dalla maternità. L'artista si è occupata di voce, pianoforte, tastiere, sintetizzatori e campionamenti, avvalendosi della collaborazione di alcuni musicisti ospiti per violino, viola, violoncello, basso, lap steel, harmonium, flauto, sax, percussioni e cori.

Volevo capire se fosse possibile avvicinarmi alla sensazione di un nuovo inizio. È qualcosa che si manifesta nell'esperienza dell'interconnessione e in un nuovo, sconfinato sentimento d'amore che sembra non avere fine. È il momento in cui il monologo interiore diventa qualcosa di interattivo e si espande oltre la propria vita, aprendo la mente a una concezione nuova e più ricca dell'esistenza, racconta Obel a proposito del brano che dà il titolo all'album.

Tra le tracce di spicco ci sono Blood so Red e Gemini, nate da giochi con ritmi, pianoforte e voce e ispirate agli inni di Enheduanna e alla complessità dell'universo naturale. In Tangerine, unico brano strumentale del disco, sax, celesta e pianoforte si fondono in una composizione gioiosa e inaspettata, mentre Never Been omaggia la filosofia pop danese degli anni Ottanta.

L'album, pubblicato da Deutsche Grammophon su digitale, CD e vinile, è anticipato dal singolo Laymelli, già disponibile in streaming. The Meaning of Flowers è dedicato alla figlia di Obel: colei che mi ha cambiata, mi ha fatto crescere e mi ha insegnato così tanto - e sento che c'è ancora moltissimo da imparare.

L'impatto emotivo della maternità, la ricerca di un nuovo inizio e l'attenzione per il ciclo vitale e la metamorfosi sono solo alcuni degli elementi che rendono questo album un'opera intensa e sorprendente. Dopo l'uscita di Myopia nel 2020, Obel conferma con The Meaning of Flowers la capacità di raccogliere e trasformare influenze letterarie, filosofiche e musicali in un linguaggio sonoro personale e dall'inconfondibile magia. L'artista porterà il suo nuovo disco sul palco a partire dal 24 settembre, partendo dall'Australia fino alla Nuova Zelanda, con tappe nei principali centri culturali internazionali.