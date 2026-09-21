PFM porta il tour Doppia Traccia a Santo Stefano di Camastra con i successi e De André

Il 26 settembre la Premiata Forneria Marconi salirà sul palco di Piazza Duca di Camastra a Santo Stefano di Camastra (Messina) con una nuova tappa del tour Doppia Traccia.

Il progetto live propone un doppio viaggio musicale: nella prima parte i fan potranno ascoltare alcuni dei brani più amati della PFM come Impressioni di settembre, È festa, Dolcissima Maria, La carrozza di Hans e Mondi paralleli. Nella seconda parte la band celebra Fabrizio De André con il segmento PFM canta De André, arricchito da classici come Il pescatore e Volta la carta.

La formazione per l'evento include Franz Di Cioccio (voce e batteria), Lucio Fabbri (violino, cori), Marco Sfogli (chitarra), Luca Zabbini (basso, voce), Alessandro Scaglione (tastiere, cori) ed Eugenio Mori (seconda batteria). Patrick Djivas, storico membro della band, tornerà invece in tour a partire dall'inverno per motivi di salute.

PFM continua a distinguersi per una cifra stilistica che unisce la potenza espressiva di rock, progressive e classica, dando vita a concerti ogni volta unici grazie alla sinergia e all'estro tecnico dei musicisti, uniti da rispetto, passione e voglia di rinnovarsi ad ogni esibizione.

Nata nel 1970 e già sulla scena internazionale dal 1972, la band è oggi tra le realtà italiane più celebrate anche all'estero. Nel 2016 Classic Rock UK l'ha inserita tra i 100 artisti mondiali più importanti, mentre Rolling Stone UK ha posizionato l'album Photos of ghost tra i 20 migliori dischi della storia progressive. Nel 2018 la PFM è stata eletta International Band of the Year ai Prog Music Awards UK e nel 2019 Franz Di Cioccio è stato nominato tra le 100 icone della musica mondiale da PROG UK, unico artista di area latina presente.

Il legame artistico tra PFM e Fabrizio De André resta fondamentale nella storia della musica italiana. In occasione dell'85° anniversario della nascita del grande cantautore genovese, la band ha pubblicato l'album live PFM CANTA DE ANDRÉ ANNIVERSARY, disponibile in formato digitale, doppio CD e doppio vinile. Il disco raccoglie registrazioni tratte dai concerti 2023 e 2024, a celebrazione dei 45 anni dall'indimenticabile collaborazione tra la PFM e De André, un incontro che ha ridefinito i confini tra rock progressive e canzone d'autore.

L'appuntamento di Santo Stefano di Camastra promette ancora una volta un'esperienza musicale intensa e suggestiva, capace di emozionare sia gli amanti della PFM che i fan della poetica di De André.