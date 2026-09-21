Disney+ presenta Becoming Her: il documentario Juventus sulla crescita delle giovani calciatrici

Becoming Her, prodotto da Juventus e narrato da Francesca Michielin, arriva su Disney+ e racconta la crescita personale di tre giovani calciatrici.

Arriva su Disney+ il documentario Becoming Her: Prima di diventare grandi, una produzione Juventus Creator Lab che accende i riflettori su ambizione, crescita personale e sogni di tre giovani calciatrici provenienti da tre diverse parti del mondo. Il debutto è previsto per il 21 settembre nella sezione ESPN della piattaforma di streaming.

A narrare questa storia ci sarà Francesca Michielin, artista e grande sostenitrice della Juventus, che presta la sua voce alla versione italiana. Il documentario racconta l'intreccio fra le vite di Sofia Cholovskaya (Juventus Academy di Al Khobar, Arabia Saudita), Samantha Lee (Juventus Academy di Los Angeles, Stati Uniti) e Anna Copelli (settore giovanile bianconero a Vinovo, Italia), seguendo il loro percorso fra allenamenti, scuola, amicizie e le sfide che ogni giovane atleta affronta nel proprio cammino verso l'età adulta.

Becoming Her si apre a Vinovo, dove Anna festeggia i suoi 18 anni insieme alle compagne della Juventus U19, segnando il passaggio simbolico all'età adulta. Nel frattempo, Sofia si divide tra scuola e allenamenti ai confini dell'Arabia Saudita, mentre Samantha coltiva sogni tra creatività, studio e calcio a Los Angeles. Le loro vite, così lontane ma anche fortemente intrecciate dalla stessa passione, sono raccontate con un taglio intimo e autentico.

Il racconto si fa ancora più intenso quando un infortunio al ginocchio porta Anna a confrontarsi con la fragilità fisica e la determinazione di tornare in campo: La diagnosi, l'intervento, la riabilitazione e il ritorno graduale alla normalità diventano tappe di un percorso interiore oltre che sportivo. La squadra diventa rifugio e sostegno, sottolineando come il calcio sia anche una questione di comunità e solidarietà.

Juventus accompagna queste giovani atlete nei momenti chiave della crescita, offrendo non solo strumenti tecnici ma anche uno spazio dove scoprire la propria voce, acquisire fiducia in sé stesse e definire la propria identità. È più di uno sport: è uno spazio in cui le ragazze imparano a trovare la propria voce, a plasmare la propria identità e a immaginare il proprio futuro.

Mentre le esperienze di Sofia e Samantha si intrecciano tra allenamenti, sfide personali e relazioni, il documentario costruisce un affresco moderno di determinazione, sogni, cultura sportiva e affermazione femminile. L'anteprima si è svolta al Giffoni Film Festival il 20 luglio e ora l'atteso debutto su Disney+ promette di ispirare giovani spettatrici, appassionati di sport e chiunque creda nel potere trasformativo dello sport.