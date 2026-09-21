BYD Music Awards, 2,2 milioni di telespettatori e share record per entrambe le serate

Oltre 2,2 milioni di telespettatori hanno seguito ciascuna delle due serate dei BYD Music Awards, confermando un successo straordinario per l'evento musicale trasmesso in prima serata. La prima serata ha registrato una media di 2.213.000 spettatori con uno share del 18,7%, mentre la seconda ha ottenuto 2.219.000 spettatori, raggiungendo il 20,5% di share. Risultati importanti che consacrano la manifestazione tra gli appuntamenti più attesi dell'intrattenimento televisivo italiano.

Il format dei BYD Music Awards ha saputo unire spettacolo, musica e racconto contemporaneo, riuscendo a coinvolgere un pubblico vasto e trasversale. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dai BYD Music Awards. Aver superato i 2,2 milioni di telespettatori in entrambe le serate e aver raggiunto il 20,5% di share nella seconda rappresenta un risultato importante che conferma la forza del format e il grande lavoro di squadra che ne è alla base. È un successo che appartiene a tutti: agli artisti, alla produzione, ai partner e alle tante professionalità che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento. Un ringraziamento particolare va a Carlo e Vanessa, due professionisti di grande valore, e naturalmente al pubblico, che ci ha seguito con entusiasmo e partecipazione.

La manifestazione consolida così la propria posizione nel panorama dell'intrattenimento televisivo e musicale, riuscendo a captare i gusti e le sensibilità del pubblico italiano. Il BYD Music Awards è prodotto da FriendsTv per Rai Direzione Intrattenimento Prime Time, e questi dati testimoniano la capacità dell'evento di rivolgersi a platee diverse, valorizzando il talento artistico e innovando la narrazione televisiva.

Questa edizione segna dunque una tappa significativa per il BYD Music Awards, che si afferma come punto di riferimento tra i grandi eventi musicali trasmessi in Italia.