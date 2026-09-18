Eugenio in Via Di Gioia e il Piccolo Coro dell'Antoniano insieme per Ciao bella Italia

Ciao bella Italia è il nuovo singolo degli Eugenio in Via Di Gioia con la collaborazione speciale del Piccolo Coro dell'Antoniano, pubblicato oggi per Carosello Records. Un viaggio musicale che fotografa con sincerità le contraddizioni dell'Italia, sospesa tra ciò che la rende affascinante e quello che la mette di fronte alle proprie difficoltà.

Il brano si apre con il verso Ciao bella Italia, è qui che si comincia / da questo paesino, da questa provincia, introducendo un percorso che attraversa il paese usando immagini di forti contrasti: una cartolina e una villa abusiva, poeti e parcheggiatori, paradiso per pochi e Inferno di Dante, antichi acquedotti e nuove alluvioni. Un ritratto che accosta la meraviglia all'assurdità, invitando a osservare ciò che vale la pena preservare senza ignorare le responsabilità collettive.

La canzone evita il tono dell'invettiva scegliendo quello di una filastrocca giocosa e ironica. In Ciao bella Italia tutto salta: ponti, corrente, governo, scuola e anche le file. Il disastro diventa motivo di leggerezza, sfruttando l'ironia per parlare di precarietà, disuguaglianze e futuro senza mai perdere il sorriso. La canzone guarda così anche a ciò che non funziona, ma lo fa partendo da un sentimento profondamente legato a ciò che invece vale la pena preservare.

In questo equilibrio tra leggerezza e profondità, il Piccolo Coro dell'Antoniano svolge un ruolo centrale. Diretto da Sabrina Simoni, il coro porta una dimensione corale e collettiva, accentuando il contrasto tra le voci innocenti dei bambini e la visione adulta della realtà italiana. Gli Eugenio in Via Di Gioia hanno coinvolto i piccoli del coro anche attraverso un laboratorio, invitandoli a partecipare con idee, disegni e riflessioni, per rendere la canzone ancora più condivisa.

Musicalmente, Ciao bella Italia si caratterizza per un ritmo circolare, una melodia orecchiabile e ripetitiva che diventa familiare fin dal primo ascolto. Il testo attinge a immagini, associazioni e contrasti che si intrecciano in una struttura pop immediata e contagiosa, capace di unire funky e narrazione stratificata.

La provincia viene proposta come punto di ripartenza, luogo dove le relazioni rimangono concrete e le attenzioni assumono valore, lontano dalla corsa delle metropoli e dalla logica della globalizzazione. È nella provincia, già protagonista in alcune canzoni precedenti del gruppo, che si trovano le domande più urgenti sul presente e sul futuro italiano.

Nella visione degli Eugenio in Via Di Gioia, le immagini iconiche dell'Italia non sono più soltanto motivo di celebrazione, ma anche spunto per illuminare ciò che va ripensato. Ciao bella Italia non vuole dare risposte, ma rimettere in movimento le domande. E forse è proprio da qui che si comincia: da un piccolo paese, da una canzone, dalla possibilità di guardare in modo nuovo le cose che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno.

Il Piccolo Coro dell'Antoniano, fondato nel 1963 da Mariele Ventre e composto oggi da 52 bambini tra i 4 e i 12 anni, rappresenta una delle formazioni corali infantili più celebri al mondo. Accanto alle canzoni dello Zecchino d'Oro, il coro si distingue per l'attività concertistica e discografica internazionale. Porta avanti i valori della solidarietà, rispetto e amore, come Ambassador UNICEF dal 2003, con milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e una popolarità consolidata anche tra le nuove generazioni.