Le Ricette di Peppe Guida: la cucina campana torna protagonista su Food Network

Torna in tv uno dei nomi più amati della cucina italiana: Peppe Guida, chef stellato e ambasciatore dei sapori della Campania, è pronto a conquistare ancora il pubblico con la nuova stagione di Le Ricette di Peppe Guida. A partire da domenica 20 settembre alle 10.00 su Food Network, canale 33, e subito dopo in streaming su discovery+, l'appuntamento è con la tradizione rivisitata tra orto e mare.

La nuova stagione porta ancora una volta al centro la ricchezza degli ingredienti del territorio, protagonista assoluto della filosofia culinaria dello chef. Peppe Guida guida gli spettatori in un viaggio tra i sapori genuini dell'orto affacciato sul Vesuvio, esaltando soprattutto le verdure e la stagionalità. Tra le ricette che catturano l'attenzione spiccano i peperoncini verdi ripieni di insalata caprese in tempura e la parmigiana bianca di melanzane.

Oltre ai doni della terra, grande spazio anche al pescato fresco del Golfo di Napoli: tra le proposte più invitanti il cordon bleu di triglia e le seppie con le patate. Piatti che uniscono la tradizione campana con la creatività e l'eleganza tipiche di Peppe Guida, rendendo ogni ricetta unica nel suo genere.

La produzione, firmata Me Production Warner Bros. Discovery, conferma la volontà di raccontare la cucina italiana attraverso le storie e le mani dei suoi protagonisti. Ogni puntata è un omaggio alle materie prime di qualità e alla passione per la semplicità, sempre rinnovata con tecniche originali e presentazioni raffinate.

Le Ricette di Peppe Guida sarà visibile su Food Network al Canale 33 del digitale terrestre e su Tivùsat, e in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda. Un'occasione da non perdere per lasciarsi ispirare da piatti che profumano di Campania e tradizione.