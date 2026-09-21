Le Iene presentano: Inside esplora se la cattiveria è innata o acquisita

Domani in prima serata su Italia 1 torna Le Iene presentano: Inside con una puntata che affronta una domanda universale: nasciamo cattivi o lo diventiamo? Lo speciale, intitolato Cattivi si nasce?, è affidato alla conduzione di Nina Palmieri con la scrittura di Nicola Barraco. Al centro dell'appuntamento c'è un viaggio nella complessità della cattiveria umana, esplorata in tutte le sue forme.



L'episodio analizza le diverse sfaccettature della cattiveria: da quella intenzionale, frutto della volontà di ferire o umiliare, a quella più fredda e indifferente, capace di ignorare le conseguenze delle proprie azioni. Si affrontano anche le forme di cattiveria reattiva, nate dalla sofferenza e dalla frustrazione, fino a quelle dettate da una vera e propria inconsapevolezza.



A guidare i telespettatori nella comprensione di questi comportamenti ci sarà Walter Tucci, esperto di genetica del comportamento con esperienze accademiche a Oxford, Boston University e MIT. Attraverso l'apporto delle più recenti scoperte dell'epigenetica, Tucci illustrerà come molte tendenze comportamentali possano essere ereditate, mettendo in discussione la classica visione dell'essere umano e delle sue responsabilità.



Lo speciale integra analisi di casi emblematici, offrendo uno specchio in cui riconoscere le dinamiche della cattiveria, con l'intento di favorire una comprensione profonda di questi aspetti, nella speranza che conoscere il male possa renderci persone migliori.