Citroën AX compie 40 anni: l'icona compatta che ha segnato il segmento B

La Citroën AX festeggia quarant'anni dalla sua presentazione al Salone di Parigi del 1986, restando uno dei più grandi successi del marchio francese nel segmento B. Questa compatta, nata per inserirsi tra la storica 2CV e la Visa, fu il frutto di un lavoro progettuale nato nel 1981, con l'obiettivo di realizzare una vettura dai consumi ridotti, moderna e accessibile a un pubblico vasto.



Sin dall'inizio, Citroën puntò su innovazione, accessibilità e comfort, temi che sono diventati il marchio di fabbrica del brand anche nei suoi modelli successivi come Saxo e, attualmente, la C3. Questa filosofia ha premiato: oggi la C3 è la terza vettura più venduta in Italia e leader nel suo segmento tra le auto a benzina ed elettriche.



Il progetto della piccola Citroën AX nasce nel 1981 quando in Casa Citroën si inizia a pensare a una vettura da posizionare nella gamma tra 2CV e Visa, che deve essere piccola e compatta e offrire cinque posti a sedere in 3 metri e mezzo di lunghezza. Al progetto contribuiscono anche gli studi del programma Eco 2000 per un veicolo moderno ed economico a fronte di una ridotta massa. AX è una berlina solida a trazione anteriore con motore trasversale che trova sorprendentemente posto in un cofano davvero compatto. Grande importanza è data all'abitabilità, la carrozzeria è molto leggera con scocca autoportante e lamiere elettrosaldate; parabrezza inclinato e spoiler favoriscono l'aerodinamica.



Lanciata con lo slogan "Révolutionnaire!", Citroën AX conquistò l'attenzione con campagne pubblicitarie originali come la corsa sulla Grande Muraglia Cinese e l'avventura dell'"Opération Dragon" (1988), un viaggio di oltre 4.500 km da Shenzhen a Pechino con 140 giovani europei. L'AX si distinse anche nella versione sportiva GTI e con la creazione dell'AX Cup, un campionato rally dedicato solo a questa vettura.



Frutto di tecnologie all'avanguardia per l'epoca, Citroën AX offriva una struttura estremamente leggera, abitacolo spazioso e una linea moderna e aerodinamica, con un valore di CX pari a 0,31. Il nuovo motore, posizionato trasversalmente, era disponibile in tre cilindrate: 954 cc da 45 CV, 1124 cc da 55 CV e 1360 cc da 65 CV.



Le sospensioni indipendenti e il rapporto peso/potenza ottimale conferivano all'AX agilità e comfort da stradista, rendendola una delle compatte più dinamiche dell'epoca. Era offerta in sette versioni, con quattro livelli di allestimento e tre motorizzazioni, a coprire le esigenze di un mercato europeo in grande crescita.



La produzione iniziò nello storico stabilimento parigino di Aulnay-sous-Bois, già sede della Citroën CX, per poi trasferirsi in Spagna a Vigo fino al termine della produzione nel 1998, quando fu sostituita dalla Saxo.



La storia di Citroën nel segmento B continua ancora oggi, con la C3 che ha raggiunto la quarta generazione. Dal 2002 sono stati venduti oltre 5,6 milioni di modelli C3, il modello più popolare e venduto nella storia della Casa. Nel mese di agosto C3 si è confermata infatti come terza vettura più venduta, in assoluto, mentre è leader dall'inizio dell'anno tra le proposte a benzina. Non solo: è la vettura elettrica più venduta del proprio segmento con una quota del 44,1% ed è il terzo modello elettrico in assoluto più scelto dai clienti privati.



Da AX a C3, la visione Citroën di una mobilità accessibile e distintiva resta più attuale che mai.