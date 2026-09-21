Una Nessuna Centomila: l'Arena di Verona si riempie contro la violenza sulle donne

Oggi l'Arena di Verona accoglierà la quarta edizione di Una Nessuna Centomila, il grande evento musicale sold out simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Sul palco, grandi nomi della musica e dello spettacolo uniranno le proprie voci per sostenere i centri antiviolenza italiani, dimostrando ancora una volta lo straordinario potere unificante della musica.



Saranno protagonisti Fiorella Mannoia e Carlo Conti, insieme a Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta, Michele Bravi, Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino. L'evento, già esaurito, sarà trasmesso il 25 novembre in prima serata su Rai 1.



Durante lo spettacolo il pubblico assisterà a esibizioni, duetti e collaborazioni inedite, tutte pensate per lanciare un chiaro messaggio contro i femminicidi e favorire il sostegno concreto alle donne vittime di violenza.



Tutti uniti per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.



La manifestazione, che fonde musica e impegno civile, torna a Verona dopo il successo delle precedenti edizioni: nel 2022 al Campovolo con 100.000 spettatori, nel 2024 con il doppio sold out all'Arena e, per il 2025, è già in programma una nuova tappa a Napoli, in piazza del Plebiscito.



Grazie al supporto del pubblico e dei partner, fino ad oggi sono stati raccolti 450.000 euro, distribuiti tra nove centri antiviolenza italiani individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila. I fondi saranno destinati ai centri di Basilicata, Piemonte, Campania, Calabria, Liguria, Sardegna, Puglia, Sicilia e Toscana. Ogni centro riceverà 50.000 euro, in base a criteri di trasparenza, esperienza e necessità.



I proventi sono raccolti e destinati con la massima trasparenza, come sempre accade per ogni edizione. L'iniziativa è sostenuta da SIAE, AssoConcerti e dal main partner UniCredit, con il contributo di Enel, Ticketone e il Comune di Verona.



La Fondazione Una Nessuna Centomila è la prima realtà italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, nata dall'energia delle fondatrici Fiorella Mannoia, Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Palladino. La Fondazione promuove l'empowerment femminile, il cambiamento culturale e sostiene progetti di educazione all'affettività, utilizzando la forza della musica, del teatro e del cinema.



La serata di Verona si preannuncia ricca di emozioni e arte, testimoniando come la cultura e la solidarietà possano diventare strumenti fondamentali per un cambiamento reale. L'appuntamento con la musica e l'impegno civile sarà per il pubblico televisivo il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.