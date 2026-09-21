Federica Pellegrini si racconta: dal successo sportivo alla nuova vita tra TV e famiglia

Federica Pellegrini è la protagonista di una nuova puntata del ciclo di interviste di Sky TG24 Stories, in onda lunedì 21 settembre alle 21:00. La campionessa olimpica si apre in un racconto intenso, affrontando non solo la sua carriera sportiva, ma anche aspetti più intimi della sua vita.



"In 'Physical Italia: da 100 a 1' nessuno di noi sa a quale prova va incontro: è stato destabilizzante e bellissimo. Ad aiutarmi è stato l'approccio mentale costruito in vent'anni di carriera", rivela Pellegrini parlando della sua recente esperienza nel nuovo show Netflix, adattamento italiano del format 'Physical: 100', in cui cento atleti si sfidano senza conoscere la natura delle prove.



La campionessa si racconta a partire dagli inizi, quando a 16 anni, da promessa del nuoto, si ritrova sotto i riflettori dopo le prime medaglie olimpiche. "A 16 anni da atleta forte sono diventata la baby boom di un'Italia sportiva: non è stato facile da gestire per una ragazza introversa come me", svela Pellegrini.



L'essere sempre osservata e la pressione costante hanno avuto conseguenze personali profonde. "Ero poco più di una bambina, con tutti gli occhi sempre addosso e sempre in costume. Una pressione costante, così sono arrivati i problemi alimentari con cui ho dovuto fare i conti", confida. Decisivo nel suo percorso di crescita è stato Alberto Castagnetti, storico allenatore che l'ha seguita e supportata nei momenti più duri: "Mi ha ripreso per i capelli e ricostruito: la sua morte mi ha lasciato un vuoto immenso".



Nell'intervista, Pellegrini racconta anche la nascita della relazione con Matteo Giunta, oggi suo marito e allenatore. "Sono stata io a fare il primo passo con mio marito Matteo, cosa strana per me: lui ha tenuto il punto a lungo, poi ha ceduto", racconta con ironia.



Più delle vittorie conta la famiglia: "Se potessi rivivere un momento di felicità non sceglierei le medaglie ma l'ascolto del pianto di mia figlia Matilde: mi emoziona ancora adesso". La maternità ha rappresentato il nuovo capitolo della sua vita, che oggi riesce a conciliare con la passione per lo sport e la tv.



Nell'intervista non mancano riflessioni autentiche sulle sfide affrontate negli ultimi anni, a partire dall'ultima Olimpiade a Tokyo, segnata dalla pandemia e da difficoltà fisiche: "Quella finale è stata presa con le unghie e con i denti, forse l'anno più difficile della mia carriera."



Federica Pellegrini affronta anche il tema della percezione pubblica: "A volte ho la sensazione che la gente aspetti che io cada dal piedistallo: mi fa male, perché quel posto me lo sono conquistato col sudore, non coi privilegi". Tra competitività e autoironia, svela dettagli della sua vita privata (come la scaramanzia di un pupazzetto portafortuna) e si racconta come una donna determinata, consapevole e profondamente legata alla sua famiglia.



