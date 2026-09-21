Torna in vinile e CD lo storico cofanetto di Miles Davis e John Coltrane

Per celebrare il centenario di Miles Davis e John Coltrane, dal 6 novembre sarà nuovamente disponibile lo storico cofanetto "Miles Davis & John Coltrane - The Complete Columbia Recordings 1955-1961" nei formati 9LP e 6CD. Si tratta di una raccolta leggendaria che riunisce tutte le collaborazioni in studio tra i due giganti del jazz, realizzate tra il 1955 e il 1961, e torna ora sugli scaffali dopo oltre venticinque anni di assenza dal mercato.



Il box set, che ha vinto 2 Grammy Award, include 58 brani rimasterizzati e un prezioso libro con fotografie e testi inediti. L'audio, remixato e rimasterizzato nel 2000 da Mark Wilder e inciso direttamente dai nastri originali da Ryan Smith presso Sterling Sound, viene presentato in un'elegante confezione. Ogni LP è custodito in una copertina appositamente realizzata e il cofanetto comprende anche una nuova edizione di 60 pagine del libro originale, con rare fotografie, le note del produttore George Avakian e del batterista di Kind of Blue Jimmy Cobb, oltre alle note vincitrici di un Grammy Award di Bob Blumenthal.



La versione in CD ripropone invece l'originale cofanetto 6CD del 2000, con un libro di 116 pagine e sei minijacket, raccolti in un cofanetto di grande pregio.



La raccolta comprende brani seminali della storia del jazz, selezionati da album come "'Round About Midnight", "Milestones", "Jazz at the Plaza", "Someday My Prince Will Come", il leggendario "Kind of Blue" e molti altri. Sono presenti anche 18 tracce che non erano mai state pubblicate prima della prima edizione del cofanetto e che non sono reperibili in nessun altro formato.



Per la prima volta viene pubblicato anche il doppio LP "The Best Of Miles Davis & John Coltrane (1955-1961)", che raccoglie alcuni dei brani più rappresentativi dei due giganti del jazz, come "Two Bass Hit", "Dear Old Stockholm", "'Round Midnight", "Milestones", "So What", "Blue In Green" e "Someday My Prince Will Come".



Prodotto da Michael Cuscuna e Bob Belden, il progetto rappresenta il più grande omaggio di sempre alle leggendarie sessioni Davis-Coltrane per Columbia Records e Legacy Recordings e completa un anno di celebrazioni internazionali in occasione del centenario dei due musicisti. Le iniziative hanno compreso ristampe fondamentali, nuove pubblicazioni, eventi live e numerosi tributi artistici.



"Miles Davis & John Coltrane - The Complete Columbia Recordings 1955-1961" resta un riferimento imprescindibile per ogni appassionato di jazz, offrendo l'opportunità di rivivere le tappe fondamentali di una delle collaborazioni più influenti nella storia della musica moderna.