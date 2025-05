AGON by AOC lancia un monitor a doppia modalità: l’U27G4R

AGON by AOC, il leader mondiale nel settore dei monitor gaming, ha annunciato il lancio di un prodotto innovativo che promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco: l’AOC GAMING U27G4R. Questo monitor gaming da 27 pollici introduce la tecnologia Dual-Frame, che permette di passare facilmente tra una risoluzione UHD ultra nitida a 160 Hz e una risoluzione FHD con una frequenza di aggiornamento impressionante di 320 Hz. Questo lo rende ideale sia per chi cerca una qualità visiva mozzafiato sia per chi è alla ricerca di prestazioni competitive nei giochi più frenetici.

L’U27G4R non è solo un semplice monitor. Grazie al suo pannello Fast IPS, offre tempi di risposta eccezionali di 1 ms (GtG) e fino a 0,3 ms (MPRT) in modalità FHD. Inoltre, il monitor supporta la certificazione DisplayHDR 400 e copre il 124,7% dell’area del gamut sRGB e il 95,9% dell’area DCI-P3, garantendo una fedeltà nella riproduzione dei colori che cattura anche i dettagli più sottili. Per una maggiore comodità, include inoltre funzionalità anti-blue light e certificazione Flicker-Free.

Oltre alla flessibilità offerta dalla tecnologia Dual-Frame, l’U27G4R offre diverse opzioni di connettività comprese 2 porte HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4 e un hub USB 3.1. “L’U27G4R incarna il nostro profondo apprezzamento per la comunità gaming. Abbiamo ascoltato le loro esigenze e creato una soluzione che elimina il compromesso tra risoluzione e frequenza di aggiornamento”, afferma César Acosta, Gaming Product Manager di AGON by AOC.

Ma l’azienda non si ferma qui. Contestualmente, AGON by AOC ha presentato anche ulteriori modelli che ampliano la serie G4: il CU34G4 con schermo curvo da 34 pollici e frequenza di aggiornamento di 180 Hz, e i modelli 24G4HA e 27G4HA, entrambi caratterizzati da una frequenza di aggiornamento superiore a 200 Hz. Questi nuovi modelli garantiscono alte prestazioni e miglioramenti significativi rispetto ai precedenti.

I nuovi modelli saranno disponibili da maggio 2025, con l’U27G4R al prezzo di listino di 349,00 €, il CU34G4 a 329,00 €, il 24G4HA a 159,00 € e il 27G4HA a 179,00 €. Con l’introduzione dell’U27G4R e della nuova gamma, AGON by AOC si conferma ancora una volta come protagonista nel settore dei monitor gaming, offrendo soluzioni all’avanguardia per ogni tipo di giocatore.