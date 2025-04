AGON by AOC presenta due nuovi monitor della serie G4

AGON by AOC ha recentemente presentato due nuovi monitor della serie G4, progettati per offrire alte prestazioni a un prezzo competitivo. I modelli in questione sono il AOC GAMING CU34G4Z, un monitor curvo ultrawide da 34″ con refresh rate di 240 Hz, e il AOC GAMING 25G4SXU, un display da 24,5″ ottimizzato per l’e-sport con pannello da 300 Hz (overclockabile a 310 Hz).

Il AOC GAMING CU34G4Z offre un’esperienza di gioco immersiva grazie al suo pannello curvo da 34″ con risoluzione UWQHD e refresh rate di 240 Hz. Questo modello è ideale per una vasta gamma di generi di gioco, garantendo fluenza e chiarezza anche durante le azioni più intense. Inoltre, la certificazione DisplayHDR 400 e le varie opzioni di connettività lo rendono un’ottima scelta per gli appassionati di gaming.

Dall’altra parte, il AOC GAMING 25G4SXU è stato progettato pensando ai giocatori competitivi, offrendo prestazioni da torneo con frequenze elevate e tempi di risposta rapidi. Il display da 24,5″ con refresh rate nativo di 300 Hz (overclockabile a 310 Hz) assicura una visibilità istantanea, cruciale per affrontare le sfide più impegnative.

Entrambi i monitor sono dotati di hub USB 3.2 Gen 1 per una connessione semplice alle periferiche e supportano il software AOC G-Menu per consentire un rapido accesso ai preset di gioco e alle impostazioni del display. Inoltre, le tecnologie Flicker-Free e Low Blue aiutano a ridurre l’affaticamento visivo durante le sessioni prolungate.

I modelli AOC GAMING CU34G4Z e 25G4SXU saranno disponibili da aprile 2025 a prezzi consigliati rispettivamente di 429,00€ e 229,00€. Con queste nuove proposte, AGON by AOC conferma il proprio impegno nel fornire soluzioni di alta qualità per il gaming, garantendo prestazioni eccellenti a un costo accessibile.