Flaco G svela il nuovo singolo Senza Impegno con Guè e annuncia live al Fabrique

Flaco G prosegue la sua corsa nella scena rap italiana annunciando l'uscita del nuovo singolo Senza Impegno, in collaborazione con una delle icone storiche del genere, Guè. Il brano sarà disponibile ovunque da venerdì 25 settembre, segnando un incontro potente tra due generazioni unite dalla passione per la cultura hip hop.



Reduce dal successo dell'album di debutto The Goldfather, Flaco G conferma l'ambizione e la maturità artistica che lo contraddistinguono, nonostante la giovane età. Senza Impegno esprime il racconto diretto e autobiografico dell'ascesa di Flaco G, arricchito dalla voce autorevole di Guè, che porta con sé oltre vent'anni di storia e influenze nel rap nazionale.



Il risultato è un insieme che richiama la golden age dell'hip hop e le atmosfere dei primi anni 2000, con una produzione che recupera sonorità old school restituite in chiave attuale. Flaco G dimostra una padronanza naturale su questo terreno, riuscendo a reinterpretare l'eredità del rap in modo personale e contemporaneo.



Al cuore di Senza Impegno c'è la narrazione del percorso di Flaco G, artista che ha scelto di raccontare senza filtri la propria strada, l'ambizione e la voglia di riscatto, continuando la narrazione iniziata con The Goldfather e confermando la volontà di non accontentarsi di piccoli traguardi.



Mentre cresce l'attesa per il singolo, Flaco G guarda già al suo prossimo grande evento dal vivo: il 12 ottobre sarà protagonista di uno speciale live al Fabrique di Milano, occasione centrale per portare sul palco l'universo di The Goldfather davanti a un pubblico sempre più numeroso.



Classe 2001, cresciuto nella periferia sud di Milano, Flaco G è oggi uno dei nomi più caldi del rap italiano. Dalle battle di freestyle sulle tracce di 50 Cent, Notorious BIG, Club Dogo e l'hip hop italiano dei primi Duemila si è imposto con singoli come Kaioken, Milano Southside, Quelli come me (feat. 22Simba), fino alle collaborazioni con Shiva e Lubi. Il suo sound, riconoscibile anche per l'iconico fischio presente in tutte le sue produzioni, si distingue per la capacità di fondere rap delle origini e sonorità moderne.



Nell'ultimo anno Flaco G ha vissuto il suo primo tour estivo in vari club italiani e ha partecipato a festival e numerose collaborazioni. Dopo la pubblicazione dell'album The Goldfather lo scorso maggio, il rapper ha continuato a sorprendere con nuovi singoli e featuring, consolidando la propria posizione nella scena.



Con Senza Impegno, Flaco G rafforza la sua identità e conferma di essere uno degli artisti più seguiti e versatili della nuova generazione urban. L'appuntamento al Fabrique di Milano si preannuncia come un momento imperdibile per tutti i fan.