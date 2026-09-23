Ultimo conquista il box office con il film-concerto record a Tor Vergata

Ultimo debutta al cinema con il film-concerto TUTTO, subito al n.1 al box office e conquista il record mondiale. Il tour 2027 è già un successo.

Un debutto indimenticabile per Ultimo: il suo film-concerto TUTTO. LIVE A TOR VERGATA ha ottenuto il miglior esordio di sempre per un evento musicale al cinema, posizionandosi subito al primo posto del box office con un incasso di 857.531 euro nel solo primo giorno di programmazione.

La pellicola, diretta da Giorgio Testi e prodotta da Ultimo Records in collaborazione con Vivo Concerti e Maestro, racconta la storica notte del 4 luglio 2026 quando 250.000 persone hanno cantato insieme all'artista durante quello che è stato definito il Raduno degli Ultimi. Si tratta di un evento entrato ufficialmente nel Guinness World Records per il maggior numero di biglietti venduti per un concerto pop da un artista solista maschile, con ben 250.332 ingressi.

I fan hanno gremito le sale per rivivere ogni emozione di quel live senza precedenti, coronato anche dalla sorpresa organizzata da Ultimo stesso nella serata inaugurale: il cantautore romano ha fatto incursione in due cinema di Roma, accendendo l'entusiasmo del pubblico presente che ha cantato all'unisono per oltre due ore tra emozioni e ricordi.

L'evento cinematografico è impreziosito dal brano TUTTO, definito dallo stesso Ultimo come "la canzone più importante della mia vita", scritto all'alba della notte di Tor Vergata e già diventato virale sui social. La data scelta per l'avvio delle proiezioni ha inoltre un valore particolare: coincide con l'anniversario dell'uscita di uno dei suoi brani più celebri e della nascita dell'etichetta Ultimo Records.

A soli 30 anni, Ultimo vanta numeri impressionanti: 59 stadi nella sua carriera, 2 milioni di biglietti venduti, 7 album di inediti e 2 live album, 88 dischi di platino, 21 dischi d'oro, oltre 7 milioni di copie vendute e oltre 3,5 miliardi di streaming on Spotify. Il film resterà nei cinema fino al 30 settembre, distribuito da Nexo Studios.

Il successo della pellicola fa da apripista alla prossima tournée negli stadi italiani nell'estate 2027, ULTIMO STADI 2027 - LA FAVOLA CONTINUA..., che ha già raggiunto l'incredibile traguardo di 300.000 biglietti venduti nei primi 30 minuti di vendita. Il nuovo tour toccherà tutte le principali città d'Italia, con alcune location addirittura raddoppiate e tappe inedite anche in Sardegna e Calabria. La prima data è fissata per il 10 giugno a Lignano Sabbiadoro, seguita da appuntamenti nei più grandi stadi italiani fino al gran finale a Olbia il 24 luglio 2027.

Il fenomeno Ultimo prosegue, tra record, sold out e un pubblico che non smette di seguirlo a ogni occasione, sia sui palchi degli stadi che nelle sale cinematografiche.