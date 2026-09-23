Rammstein, arrivano film concerto e album live da Città del Messico: tutti i dettagli

I Rammstein annunciano l'uscita mondiale di "Live in Mexico City", film concerto e album che celebrano uno degli show più spettacolari nella storia della band tedesca. Il progetto, che sarà disponibile dal 20 novembre 2026 in formato fisico e digitale, offre ai fan la straordinaria testimonianza dei tre concerti sold out registrati allo stadio Foro Sol di Città del Messico, dove quasi 200.000 spettatori hanno vissuto l'esperienza pirotecnica e teatrale senza eguali del gruppo.



Girato in 4K dal regista pluripremiato Paul Dugdale, già collaboratore di artisti come Rolling Stones ed Elton John, il film sarà proiettato in anteprima mondiale nelle sale cinematografiche per un periodo limitato dal 4 novembre. Il mix audio Dolby Atmos promette un'immersione totale sia nelle sale dotate dell'impianto che negli impianti domestici compatibili. L'elenco dei cinema verrà reso disponibile dal 23 settembre.



Le riprese immortalano le potenti performance di brani simbolo come "Armee der Tristen", "Deutschland", "Du Riechst So Gut", "Sonne", "Du Hast" e una rara esecuzione di "Te Quiero Puta!", ampliando la carica di uno show definito dalla stampa internazionale come "una messa in scena epica su scala wagneriana" (The Los Angeles Times) e "una garanzia di divertimento" (The New Yorker).



L'album sarà distribuito in numerosi formati per collezionisti e fan, tra cui uno scenografico libro fotografico da quasi 300 pagine con Blu-ray, box 2 CD, vinile nero (4LP), vinile colorato (4LP) e l'esclusiva "Lucha-Libre Fan Box". La fan box include una replica in resina della testa di un membro del gruppo, maschera da lucha libre messicana realizzata su misura e il cofanetto Blu-ray + 2 CD.



Il progetto documenta non solo la tappa messicana, ma anche il colossale tour mondiale negli stadi dal 2019 al 2024, in cui i Rammstein hanno conquistato milioni di fan e riempito le arene di fuoco ed energia. La loro produzione scenica per il Nord America nel 2022 è stata tanto impegnativa da richiedere sette Boeing 747 solo per il trasporto, rendendo gli show una pietra miliare nella storia del rock live.



La carriera trentennale dei Rammstein continua senza cambi di formazione dal 1994. La band ha venduto oltre 20 milioni di dischi e raggiunto traguardi storici come la vetta di 14 classifiche internazionali con l'album senza titolo del 2019 e l'uscita di "Zeit" nel 2022. Dall'iconico "Du Hast" a "Mutter", i Rammstein sono rimasti una presenza fissa sulla scena heavy internazionale.





