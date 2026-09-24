Nintendo Switch 2 protagonista a EVO - Linguaggi del Gioco 2026 a Macerata

Nintendo Switch 2 sarà tra le grandi attrazioni di EVO - Linguaggi del gioco 2026, l'evento che dal 25 al 27 settembre trasformerà la Galleria degli Antichi Forni di Macerata nel cuore videoludico del Paese.



Durante il festival, che celebra il gioco come chiave di lettura del presente grazie a media interattivi e coinvolgenti, il pubblico potrà esplorare gratuitamente le novità Nintendo all'interno della suggestiva Casa Nintendo, uno spazio aperto e inclusivo dedicato all'incontro e al dialogo attraverso la passione per il gaming.



Protagonisti attesi tra i titoli giocabili sono Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Pokémon Pokopia, Splatoon Raiders, Mario Tennis Fever, Orbitals e, nel weekend del lancio, il nuovo EA Sports FC 27. L'area metterà a disposizione esperienze multiplayer e single player di ultima generazione per Nintendo Switch 2, con titoli pensati per tutte le età e per ogni tipo di giocatore.



L'edizione 2026 sarà inaugurata venerdì 25 settembre alle 17:00 da Cigno NerD, alias della content creator Benedetta Melappioni, riconosciuta per il suo contributo al mondo dei giochi di ruolo, wargame e narrazioni ludiche.



Tra le novità più attese spicca Mario Kart World, che amplia il celebre franchise con fino a 24 piloti, modalità Gran Premio estesa, Modalità Sopravvivenza ed esplorazione libera. Sono presenti sfide classiche e funzioni multiplayer all'avanguardia locali e online.



Donkey Kong Bananza porta DK in un nuovo platform 3D ambientato sottoterra, introducendo le Trasformazioni Bananza con l'aiuto di Pauline, e una modalità cooperativa asimmetrica in cui un secondo giocatore utilizza comandi in stile mouse per supportare l'azione.



Mario Tennis Fever offre 38 personaggi giocabili, il record per la serie, insieme a nuove modalità e alle 30 racchette frenesia, capaci di cambiare il corso delle partite grazie a colpi speciali caricabili.



Pokémon Pokopia si distingue per l'ambientazione originale in cui, impersonando Ditto, si costruisce una nuova vita in un mondo senza esseri umani. Il focus è sulla collaborazione, la scoperta e la creazione di un ambiente ideale per i Pokémon, lontano dalle classiche battaglie.



Splatoon Raiders rinnova la saga shooter Nintendo con una campagna avventura che vede i giocatori nei panni della Macchinista, in esplorazione delle Isole Spirhalite, impegnati contro orde di Salmonoidi e nella ricerca di tesori insieme al Trio Triglio.



Orbitals offre un'avventura intergalattica ispirata agli anime, pensata per la co-op asimmetrica: i giocatori devono collaborare per sopravvivere al letale Muro tempestoso e salvare la propria casa, con modalità multiplayer condivisa sia offline che online.



Infine, EA Sports FC 27 introduce The Grounds, campo da calcio sociale dove la strada incontra lo stadio, proponendo gameplay più fluido, nuove dinamiche attacco-difesa e il supporto della community in ogni modalità di gioco.



Un'occasione imperdibile per esplorare il meglio di Nintendo Switch 2 in anteprima, all'interno di un evento che mette il gioco al centro del dialogo culturale contemporaneo.