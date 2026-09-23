Dov'è Wanda?: il trailer della seconda stagione svela nuovi misteri su Apple TV

Apple TV ha presentato il trailer ufficiale della seconda stagione di Dov'è Wanda?, l'acclamata dark comedy tedesca prodotta da UFA Fiction. La serie fa il suo ritorno il 21 ottobre, debuttando con il primo di otto episodi che saranno distribuiti settimanalmente fino al 9 dicembre. I protagonisti Heike Makatsch, Axel Stein, Lea Drinda, Leo Simon e Nikeata Thompson riprendono i loro ruoli nella trama intrisa di suspense e humor nero.



Nella nuova stagione, i coniugi Klatt, interpretati da Makatsch e Stein, si trovano ancora una volta al centro di una spirale di misteri e tensioni familiari. Quando la figlia Wanda (Lea Drinda) viene sorpresa apparentemente accanto a un cadavere, la famiglia dovrà lottare per dimostrarne l'innocenza e districarsi tra i pericoli della malavita della loro tranquilla cittadina. Il racconto promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, tra colpi di scena, indagini e drammi personali. Riusciranno a scoprire la verità su ciò che è accaduto in quel fatidico giorno prima che sia troppo tardi?



Il cast si amplia ulteriormente con la presenza di Sam Riley, Alexandra Maria Lara, Harriet Herbig-Matten, Gisa Flake, David Schütter, Palina Rojinski, Suzanne von Borsody, Kostja Ullmann, Devid Striesow, Frederic Balonier, Sascha Geršak, Torben Liebrecht, Aaron Maldonado-Morales e Anton Dreger. Tutti contribuiscono a rendere la serie corale e ricca di volti noti del panorama europeo.



La serie è ideata e scritta da Oliver Lansley, affiancato dai produttori esecutivi Nataly Kudiabor e Oliver Ossege. Dov'è Wanda? è basata su una storia di Zoltan Spirandelli con la regia di Tobi Baumann e Christian Ditter, entrambi pluripremiati per lavori precedenti.



Dopo il debutto della prima stagione, la serie è stata accolta da recensioni entusiastiche e ha ottenuto uno score del 100% su Rotten Tomatoes. Dov'è Wanda? è stata definita una serie elettrizzante, capace di mantenere alta la tensione grazie a un mix unico di commedia nera e suspense e alle interpretazioni convincenti di tutto il cast.



Apple TV continua così a puntare su produzioni originali di alta qualità che hanno collezionato riconoscimenti internazionali, ampliando la propria offerta con storie innovative da tutto il mondo. La seconda stagione di Dov'è Wanda? arricchisce ulteriormente il catalogo, offrendo agli appassionati del genere una nuova immersione nei misteri della famiglia Klatt.