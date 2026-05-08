Aiello torna con il singolo Sotto Sotto e annuncia il nuovo album Scorpione

Aiello torna sulla scena musicale con il nuovo singolo inedito Sotto Sotto, disponibile da oggi in radio, digitale e accompagnato da un video ufficiale. Il brano anticipa l'uscita dell'attesissimo album Scorpione, previsto per il 22 maggio e già ricco di aspettative tra i fan dell'artista.

La regia del videoclip è stata affidata a Gabriele Esposito, con la co-regia di Piersilvio Bisogno che ha curato anche coreografie e direzione artistica. Il video riflette l'atmosfera della canzone, sospesa tra leggerezza e malinconia. Esposito ha dichiarato: Con 'SOTTO SOTTO' abbiamo voluto omaggiare un'estetica di estate italiana senza tempo, filtrandola però attraverso uno sguardo contemporaneo. Il progetto non è solo musica, ma un racconto visivo dove il movimento è linguaggio tra i corpi: una tensione fisica che attraversa lo spazio e lega ogni personaggio.

Aiello descrive così il nuovo brano: SOTTO SOTTO è un manifesto d'estate, è una festa al tramonto in terrazza, faccia al mare, è una richiesta di leggerezza, per non perdersi, per restare ancora insieme, allo stesso tempo è un'ammissione di responsabilità, è malinconia e voglia di ritrovarsi, è paura di non essere forti abbastanza per tenersi stretti.

Scorpione sarà composto da 9 tracce inedite e sarà disponibile dal 22 maggio in tutti gli store digitali. Saranno disponibili anche la versione CD autografato e vinile autografato in esclusiva tramite Sony Music Store. L'album arriva tre anni dopo Romantico, segnando una nuova maturità artistica per Aiello. In Scorpione l'R&B torna centrale, reinterpretato in chiave contemporanea e lo-fi e fuso con il cantautorato italiano. Il nuovo lavoro promette di raccontare un viaggio attraverso la fine e il ricominciare delle relazioni, delle città e dei capitoli di vita.

A partire da novembre, Aiello porterà i nuovi brani dal vivo con il TOUR CLUB 2026 che toccherà i club delle principali città italiane. Tra le tappe segnaliamo Padova, Venaria Reale, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Milano. I biglietti sono già disponibili online presso i canali autorizzati.

La carriera di Aiello, all'anagrafe Antonio Aiello, si distingue da sempre per la connessione con soul e R&B e per una scrittura emotiva e viscerale. Dopo il successo dei singoli ArseniCo (platino), La Mia Ultima Storia (oro), le collaborazioni con artisti della scena urban e il debutto a Sanremo nel 2021, Aiello ha costruito un percorso musicale in costante evoluzione. Negli ultimi anni sono usciti album celebrati come Ex Voto, Meridionale e Romantico, oltre a brani di successo come Talete, Tutto Sbagliato, Come ti pare e SENTIMENTALE in collaborazione con Levante.

Con Sotto Sotto e il prossimo album Scorpione, Aiello apre un nuovo capitolo all'insegna della crescita artistica e personale, fondendo intensità e leggerezza e tornando protagonista dell'estate e della scena live italiana.