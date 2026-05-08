Aiello torna con il singolo Sotto Sotto e annuncia il nuovo album Scorpione
Spettacolo

Aiello torna con il singolo Sotto Sotto e annuncia il nuovo album Scorpione

Aiello pubblica il nuovo singolo Sotto Sotto, anticipando l'album Scorpione dal 22 maggio. Annunciato anche il Tour Club 2026 nelle principali città italiane.

di Valerio Sibille
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Aiello torna sulla scena musicale con il nuovo singolo inedito Sotto Sotto, disponibile da oggi in radio, digitale e accompagnato da un video ufficiale. Il brano anticipa l'uscita dell'attesissimo album Scorpione, previsto per il 22 maggio e già ricco di aspettative tra i fan dell'artista.

La regia del videoclip è stata affidata a Gabriele Esposito, con la co-regia di Piersilvio Bisogno che ha curato anche coreografie e direzione artistica. Il video riflette l'atmosfera della canzone, sospesa tra leggerezza e malinconia. Esposito ha dichiarato: Con 'SOTTO SOTTO' abbiamo voluto omaggiare un'estetica di estate italiana senza tempo, filtrandola però attraverso uno sguardo contemporaneo. Il progetto non è solo musica, ma un racconto visivo dove il movimento è linguaggio tra i corpi: una tensione fisica che attraversa lo spazio e lega ogni personaggio.

Aiello descrive così il nuovo brano: SOTTO SOTTO è un manifesto d'estate, è una festa al tramonto in terrazza, faccia al mare, è una richiesta di leggerezza, per non perdersi, per restare ancora insieme, allo stesso tempo è un'ammissione di responsabilità, è malinconia e voglia di ritrovarsi, è paura di non essere forti abbastanza per tenersi stretti.

Scorpione sarà composto da 9 tracce inedite e sarà disponibile dal 22 maggio in tutti gli store digitali. Saranno disponibili anche la versione CD autografato e vinile autografato in esclusiva tramite Sony Music Store. L'album arriva tre anni dopo Romantico, segnando una nuova maturità artistica per Aiello. In Scorpione l'R&B torna centrale, reinterpretato in chiave contemporanea e lo-fi e fuso con il cantautorato italiano. Il nuovo lavoro promette di raccontare un viaggio attraverso la fine e il ricominciare delle relazioni, delle città e dei capitoli di vita.

A partire da novembre, Aiello porterà i nuovi brani dal vivo con il TOUR CLUB 2026 che toccherà i club delle principali città italiane. Tra le tappe segnaliamo Padova, Venaria Reale, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Milano. I biglietti sono già disponibili online presso i canali autorizzati.

La carriera di Aiello, all'anagrafe Antonio Aiello, si distingue da sempre per la connessione con soul e R&B e per una scrittura emotiva e viscerale. Dopo il successo dei singoli ArseniCo (platino), La Mia Ultima Storia (oro), le collaborazioni con artisti della scena urban e il debutto a Sanremo nel 2021, Aiello ha costruito un percorso musicale in costante evoluzione. Negli ultimi anni sono usciti album celebrati come Ex Voto, Meridionale e Romantico, oltre a brani di successo come Talete, Tutto Sbagliato, Come ti pare e SENTIMENTALE in collaborazione con Levante.

Con Sotto Sotto e il prossimo album Scorpione, Aiello apre un nuovo capitolo all'insegna della crescita artistica e personale, fondendo intensità e leggerezza e tornando protagonista dell'estate e della scena live italiana.

Aiello torna con il singolo Sotto Sotto e annuncia il nuovo album Scorpione

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