Real Talk festeggia 10 anni con un live show al Carroponte: svelati i primi ospiti

Real Talk compie dieci anni e per l'occasione si prepara a un grande evento live il 1° luglio al Kozel Carroponte di Milano. Il decennale del format culto del rap italiano sarà celebrato con uno show che promette di unire sul palco le diverse anime di una scena in continua evoluzione. I biglietti sono già disponibili in esclusiva su Ticketmaster.

Sono stati annunciati i primi ospiti che animeranno la serata: Vegas Jones, Jack The Smoker, Low Red, RRARI DAL TACCO e Disme. Si tratta di artisti che, con stili e background diversi, hanno lasciato un segno profondo nella storia di Real Talk e nella cultura hip hop nazionale.

Vegas Jones sarà protagonista con la sua energia inconfondibile, dopo essere stato consacrato proprio sul palco del format nel 2016. Al suo fianco, una leggenda assoluta come Jack The Smoker, pioniere e maestro della tecnica, tra i primi a credere nel progetto e ancora oggi riferimento con la sua capacità di sorprendere con rime e incastri magistrali. Low Red, giovane talento sardo con un flow internazionale già protagonista nell'acclamata puntata "HALF TIME", porterà il suo stile unico mentre RRARI DAL TACCO, rivelazione pugliese del 2024, cavalcherà il palco con l'energia che ha travolto il microfono di RT. Chiude il roster Disme, artista ligure capace di attraversare generi e atmosfere, dal rap più crudo alle sonorità dembow, distinguendosi per autenticità e liriche affilate.

L'evento sarà più di un semplice concerto: dalle 18.00 alle 20.30 la prima parte della serata sarà riservata ai format che hanno arricchito il linguaggio di Real Talk negli anni. "Smokin' Hot" e "MYG" daranno spazio agli emergenti, mentre "Dat Shot" e "Afro Combination" offriranno un panorama sulle nuove contaminazioni e voci nella scena rap italiana, sottolineando il ruolo di Real Talk come piattaforma di scoperta e sperimentazione.

Dalle 21.00 alle 23.30 il live entrerà nel vivo, con brani originali e freestyle tratti dalle edizioni di "Real Talk Studio". Gli artisti si alterneranno sul palco per portare dal vivo quell'immediatezza e quell'energia che sono diventate il tratto distintivo del format, creando un ponte tra passato e presente, tra chi ha costruito Real Talk e chi ne rappresenta oggi l'evoluzione.

Più che un semplice live, il 1° luglio sarà una vera e propria celebrazione dell'universo Real Talk, un omaggio alla cultura hip hop e alla sua capacità di rinnovarsi restando fedele alle sue radici. Ideato da Bosca, Khaled e Kuma, Real Talk si conferma il format più iconico del rap italiano, punto di riferimento per artisti come Clementino, Fedez, Inoki, Kid Yugi, Lazza, Nayt, Nerissima Serpe, Nerone, Papa V, Rocco Hunt, Shiva, Silent Bob e Tony Boy. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dell'hip hop e della scena urban italiana.