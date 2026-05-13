Amazon Music trasmette in esclusiva Primavera Sound Barcelona 2026 in diretta globale

Amazon Music porta il Primavera Sound Barcelona 2026 sugli schermi di tutto il mondo, con una trasmissione in esclusiva delle migliori performance dal vivo, interviste con gli artisti e contenuti speciali dal backstage. Il celebre festival, che si svolgerà dal 4 al 6 giugno presso il Parc del Fòrum, è già sold out per il secondo anno consecutivo ma, grazie a questa collaborazione, i fan potranno vivere l'evento ovunque si trovino.

Attraverso l'app Amazon Music, i canali Amazon Music su Twitch e Prime Video, il pubblico avrà accesso a tutte le serate del festival, per il quinto anno consecutivo. L'iniziativa porta uno dei maggiori eventi musicali internazionali direttamente nelle case degli appassionati, abbattendo le distanze e rendendo la musica live accessibile anche a chi non potrà raggiungere Barcellona.

Primavera Sound Barcelona si conferma come uno dei festival più influenti e rispettati del panorama musicale mondiale, grazie a una line-up che ogni anno riunisce artisti di punta e nuove promesse della scena rock, pop, elettronica e non solo. La manifestazione è diventata negli anni un vero ecosistema creativo, con una crescita che abbraccia non solo lo storico festival di Barcellona, ma anche le edizioni internazionali a Porto, Buenos Aires e San Paolo, un'etichetta discografica, una radio e podcast, attività per l'industria musicale, tour in tutta la Spagna e una fondazione impegnata nel sostegno culturale.

Amazon Music, servizio di streaming musicale immersivo, si distingue per la capacità di connettere appassionati e artisti tramite playlist curate, livestream, merchandising e podcast esclusivi. Gli abbonati Prime godono di oltre 100 milioni di brani in streaming shuffle, playlist All-Access e podcast senza pubblicità. Chi desidera un'esperienza più completa può scegliere Amazon Music Unlimited, che offre accesso on demand a brani in HD, Ultra HD, audio spaziale e un audiolibro ogni mese dalla vasta libreria Audible.

Dal 4 al 6 giugno 2026, i riflettori saranno puntati su Barcellona: grazie alla diretta streaming garantita da Amazon Music, nessun appassionato di musica dovrà rinunciare all'emozione unica del Primavera Sound, vivendo da vicino concerti, interviste ed energia del festival.