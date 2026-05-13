Arriva al cinema "Aldair. Cuore giallorosso", omaggio al leggendario difensore della Roma

Dal 21 maggio sarà nelle sale italiane "Aldair. Cuore giallorosso", un documentario che rende omaggio a una delle più grandi leggende dell'AS Roma: Aldair Nascimento Santos. Diretto da Simone Godano, il film attraversa la carriera e la vita dello storico difensore brasiliano in occasione dei suoi 60 anni, offrendo uno sguardo intimo su un uomo e un atleta che ha segnato profondamente la storia del club capitolino.



Prodotto da Grøenlandia e Sky Italia e distribuito da Nexo Studios, il documentario si distingue per la voce narrante di Claudio Amendola e raccoglie testimonianze esclusive di calciatori, dirigenti, giornalisti, artisti e tifosi che hanno condiviso con Aldair momenti indimenticabili. Tra questi spiccano Francesco Totti, Carlo Verdone e Zico, insieme a tanti volti noti del mondo giallorosso come Giuseppe Giannini, Cafu, Vincent Candela e l'ex allenatore Fabio Capello.



Il racconto prende il via con la celebrazione dei 60 anni di Aldair allo Stadio Olimpico, prima di una sentita Roma-Napoli, trasformando un momento sportivo in spunto per un viaggio tra Italia e Brasile alla scoperta delle origini, del talento e dell'identità di un campione fuori dall'ordinario. La narrazione, guidata dallo scrittore Sandro Bonvissuto, si snoda dalle spiagge di Rio de Janeiro ai luoghi iconici della Città Eterna, mostrando Aldair come simbolo di appartenenza, memoria e passione.



Materiali d'archivio e immagini inedite accompagnano le voci dei protagonisti che hanno condiviso il campo con Aldair, sottolineando la sua eleganza, lealtà e il rapporto speciale con i tifosi romanisti. La colonna sonora del film, firmata da Piotta, Francesco Santalucia e Stefano Ritteri, comprende anche un brano inedito di Piotta dedicato al campione.



Il film è impreziosito dalla presenza alla speciale anteprima romana del 13 maggio presso il Cinema Barberini di Aldair stesso, del regista Simone Godano e di numerosi ospiti speciali, un evento che anticipa l'emozione dell'uscita nazionale.



Aldair, soprannominato Pluto, ha indossato la maglia dell'AS Roma per 13 stagioni, diventando uno dei difensori più raffinati della sua generazione. Ha vinto lo Scudetto nel 2001, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e il Mondiale con il Brasile nel 1994, collezionando 420 presenze in giallorosso e l'ingresso nella Hall of Fame del club.





