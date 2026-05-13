A Fano torna Sopravènto: tre giorni tra musica d'autore, mare e tradizione

La città di Fano si prepara a vivere un weekend tutto dedicato al dialogo tra mare, musica d'autore e tradizione locale con la terza edizione di Sopravènto, il festival che si terrà dal 15 al 17 maggio. Sotto la direzione artistica di Colapesce e Dimartino, l'evento coinvolge luoghi simbolo della città marchigiana: l'ex Chiesa di San Francesco, la Spiaggia Sassonia e la Darsena Borghese, creando una connessione profonda tra artisti e cittadini.



Il festival nasce dal forte legame con il territorio e si distingue per proporre live intimi e essenziali, in grado di valorizzare la scrittura, la presenza scenica e le radici marinare di Fano. Il nome stesso, Sopravènto, rappresenta il vento che soffia sulle storie della comunità, che qui si mescolano alle note della musica contemporanea.



L'edizione 2026 si apre venerdì 15 maggio con la suggestiva processione della batana, la tipica barca adriatica, che da sempre rappresenta il simbolo dell'evento. Partirà dal Faro di Fano alle 18, accompagnata da cori, canti, interventi degli Obelisco nero e la partecipazione di Nicolò Carnesi, per giungere all'ex Chiesa di San Francesco: qui si svolgerà il primo concerto, affidato a Dimartino con l'apertura di Marta Del Grandi. I biglietti sono già andati esauriti, segno di una grande attesa per l'artista e per l'atmosfera raccolta del luogo.



Sabato 16 maggio propone una giornata ricca: al mattino la Mediateca Montanari accoglierà la mostra fotografica "Il mare dopo di noi" di Francesca Montanari, seguita da una selezione di cortometraggi d'animazione firmati Animaphix, introdotti dall'autrice Giada Fuccelli e da Rosalba Colla. Contemporaneamente laboratori e letture per bambini racconteranno il mare come artigiano, educando e coinvolgendo le nuove generazioni.



A partire dalle 18.30 via Garibaldi si trasformerà nel Villaggio Sopravènto: uno spazio dove rilassarsi, gustare le specialità locali e ascoltare la music selection degli artisti. Alle 19.30, come nelle precedenti edizioni, torna Musica dal barchino: alcuni musicisti emergenti del territorio si esibiranno a bordo di una piccola barca ormeggiata al centro della Darsena Borghese, in una suggestiva cornice tra acqua e sonorità dal vivo.



Il palco internazionale dell'ex Chiesa di San Francesco ospiterà, dalle 20.30, il duo catalano Tarta Relena, per una rara performance in Italia (opening act Marco Giudici). Anche in questo caso i posti sono limitati, e i biglietti stanno andando verso il tutto esaurito. Chiude la serata, alle 22.30, Buon Vento, tra proiezioni video e selezione musicale curata da Marco Terzo e Animaphix.



Domenica 17 maggio sarà la giornata clou: l'attesissimo Brunori Sas regalerà al pubblico un concerto gratuito e intimo all'alba sulla Spiaggia Sassonia, a partire dalle 6.00, offrendo la rara possibilità di ascoltare la sua voce mentre il sole sorge sull'Adriatico. Subito dopo, una colazione collettiva e la passeggiata Buongiorno mare condurranno i partecipanti a scoprire storie e luoghi dei pescatori locali, con sorprese musicali lungo il percorso.



Nel pomeriggio, alla Darsena dei Pescherecci, Colapesce, Dimartino, altri artisti e pescatori si confronteranno tra musica e racconti, proseguendo il filo conduttore del mare. La conclusione, alle 20.30, è affidata al concerto di Alberto Ferrari dei Verdena (opening act Gaia Banfi): anche questo evento è già sold out. Al termine, riprenderà la processione della barca, che tornerà al Faro accompagnata da cori, canti e dalla partecipazione degli artisti, rinnovando la tradizione nel cuore della città.



Sopravènto è realizzato con il sostegno di numerosi partner locali e istituzionali, mantenendo l'ingresso gratuito per molti appuntamenti e offrendo la possibilità di vivere un'esperienza autentica tra mare, arte e comunità.



