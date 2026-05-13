Giuseppina Torre a Sant'Agnello: musica e testimonianza contro la violenza di genere

La pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre sarà protagonista di un evento speciale domenica 17 maggio alle ore 19.00 presso la Chiesa dei Sette Dolori a Sant'Agnello, Napoli, per condividere la sua storia e sensibilizzare il pubblico contro la violenza sulle donne.

Durante l'incontro, Torre presenterà il suo libro "Un piano per rinascere. La mia storia dal vivo" (Solferino), dove racconta il suo percorso di rinascita dopo anni segnati da una relazione fatta di violenza psicologica e fisica. Attraverso le sue parole e la sua musica, Giuseppina Torre invita tutte le donne a non rimanere in silenzio e a trovare la forza di denunciare: La sua testimonianza, sincera e intensa, è un messaggio di speranza per tutte le donne che vivono situazioni simili: un invito a non restare in silenzio, a denunciare e a credere nella possibilità di rinascere.

La serata vedrà anche l'esecuzione dal vivo di brani da "The Choice", il terzo album dell'artista, pubblicato e distribuito da Sony Music Italia. Un lavoro che si compone di dieci tracce originali, accompagnando l'ascoltatore in un viaggio di introspezione e vulnerabilità, per abbracciare la propria autenticità e il coraggio di mostrarsi fragili. Tutto il progetto è stato realizzato con la supervisione artistica di Roberto Cacciapaglia, la registrazione a cura di Gianpiero Dionigi e il mastering effettuato da Pino Pinaxa Pischetola.

All'evento, patrocinato dal Comune di Sant'Agnello e promosso dalla Commissione Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili e dall'associazione Cure della Strada, interverranno il Sindaco Antonino Coppola, la Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali Maria Russo, la Presidente della Commissione Pari Opportunità Marialuisa Menna e la professoressa Carmen Sicignano con gli studenti del liceo Publio Virgilio Marone di Meta. L'ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

Conosciuta come "la pianista con le scarpe rosse" per il suo impegno simbolico nella lotta contro la violenza di genere, Giuseppina Torre ha saputo trasformare la sua sofferenza in messaggio di forza e bellezza attraverso l'arte. La sua carriera, nata a Vittoria in provincia di Ragusa, l'ha vista spesso esibirsi in Italia e all'estero, conquistando premi prestigiosi come i Los Angeles Music Awards e l'Akademia Awards e suonando perfino per Papa Francesco. Tra i tanti riconoscimenti, il titolo di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito Della Repubblica Italiana" conferito nel 2021 dal Presidente Mattarella.

Giuseppina Torre, già autrice delle musiche per il docu-film "Papa Francesco - La mia idea di arte", si conferma come una delle più sensibili interpreti della scena musicale italiana contemporanea, capace di fondere arte e impegno sociale. Recentemente si è esibita in tournée in Corea del Sud per celebrare i 140 anni di relazioni diplomatiche con l'Italia e nel 2025 ha portato la sua musica anche in Australia e Serbia.



