S.O.S. PALESTINA2! a Firenze: grande concerto solidale con Brunori SAS

S.O.S. PALESTINA2! torna il 20 giugno 2026 all'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze, portando ancora una volta la musica e l'impegno sociale al centro della scena per sostenere le attività umanitarie di Medici Senza Frontiere in Palestina. Ideato da Piero Pelù, il grande concerto vedrà salire sul palco numerosi artisti che hanno deciso di unirsi alla causa per aiutare le vittime del genocidio.

La line-up si arricchisce quest'anno di tre nomi di spicco: Brunori SAS, cantautore e produttore di grande rilievo; Mariaelena Delia, referente nazionale della Global Sumud Flotilla, insieme all'artista internazionale Clet. Questi ospiti si aggiungono ai già annunciati Enzo Iacchetti, Tre Allegri Ragazzi Morti, Willie Peyote, Fast Animals And Slow Kids, Moni Ovadia, Laika e Giancane.

Non ci si abitua alle bombe sui bambini, alle città cancellate, al silenzio di chi guarda e gira la testa dall'altra parte. La musica da sola non salva il mondo ma può ancora rompere il muro dell'omertà che vuole nascondere il genocidio palestinese lungo 80 anni. Il 20 giugno noi musicisti, artisti di strada, attori, attivisti saliremo sul palco di SOS Palestina 2. Non ci arrenderemo mai, continueremo a cercare giustizia e vita tra le macerie dell'umanità, non smetteremo mai di dire che ogni vita vale più di qualsiasi business. Non ci nasconderemo mai nella logica della convenienza, saremo sempre contro le lobbies delle armi e della morte. Grazie a tutti gli Artisti che parteciperanno in favore di SOS PALESTINA2, per aiutare Medici Senza frontiere che sono da sempre impegnati nei territori martoriati dalle guerre, dichiara Piero Pelù.

Tutti i fondi raccolti con i biglietti saranno devoluti a Medici Senza Frontiere, come da tradizione dell'iniziativa. MSF, fondata nel 1971 da medici e giornalisti in Francia, oggi opera in oltre 70 paesi fornendo assistenza sanitaria d'emergenza alle popolazioni colpite da guerre, epidemie, disastri naturali e mancanza di accesso alle cure.

Il pubblico potrà acquistare i biglietti e partecipare così non solo a una serata musicale carica di artisti generosi e noti, ma soprattutto contribuire direttamente alle azioni di soccorso in un'area colpita da gravi crisi umanitarie. Anche chi non potrà essere presente a Firenze, tramite l'acquisto, offrirà il proprio sostegno concreto.

L'evento torna nella sua location originale, l'Anfiteatro delle Cascine, teatro di una prima edizione di successo che, solo lo scorso anno, aveva raccolto ben 83.000 euro investiti da MSF nelle attività in Palestina. Il palco aveva già visto alternarsi musicisti del calibro di Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo, Bandidos, Eva Poles, Roy Paci, Zen Circus, Emma Nolde, Bandabardò, Fast Animals And Slow Kids e Afterhours, trasformando la serata in un simbolo di solidarietà e musica.

L'organizzazione ringrazia per il sostegno e la collaborazione artisti e realtà come Zerocalcare, autore della grafica anche quest'anno, Le Nozze di Figaro, Controradio, Fondazione Accademia dei Perseveranti, Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, Doc Servizi, Cooperativa dieci, oltre a TEG, management di Piero Pelù, e About per la comunicazione.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica e la solidarietà, che conferma Firenze come epicentro di arte e sensibilità civica, chiamando il pubblico a sostenere chi opera in prima linea per la dignità e la salute delle popolazioni più vulnerabili.