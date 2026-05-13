Le Iene tornano su Italia 1: tra gli ospiti Clementino

Domani sera, giovedì 14 maggio, torna in prima serata su Italia 1 l'atteso appuntamento con Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Ad arricchire la puntata sarà la presenza in studio del rapper Clementino, pronto a confrontarsi sui temi della serata.

Il programma porterà alla luce alcune delle vicende più discusse e inquietanti del momento. In particolare, tra i servizi in onda, Alice Martinelli racconterà la storia di una donna vittima di grave malasanità a Napoli: dopo un intervento di addominoplastica, la paziente ha scoperto ben sette mesi dopo che il chirurgo aveva dimenticato un paio di forbici nell'addome. Il medico è stato denunciato e le telecamere seguiranno la donna durante l'operazione necessaria a rimuovere lo strumento.

Riflettori accesi anche su Palermo e sulla morte di Carmelo Barone, storico rapinatore dello Zen, che ha letteralmente paralizzato il quartiere. Gaetano Pecoraro ha raccolto le testimonianze dei familiari e dei commercianti minacciati in occasione dei funerali, il cui svolgimento ha causato la sospensione forzata del mercato rionale. Il servizio mostrerà le immagini del corteo funebre accompagnato da musica, fuochi d'artificio e l'arrivo del feretro davanti al carcere Pagliarelli, accolto da applausi e rombi di motori. Con telecamere nascoste, l'inviato denuncia un clima di terrore tra i commercianti, che hanno riferito di attività bloccate e spari contro le vetrine.

Grande attesa anche per il nuovo servizio dedicato alla strage di Erba: Max Andreetta proporrà un dato scientifico inedito che potrebbe rivoluzionare la ricostruzione degli eventi. Infatti, grazie all'analisi dei tabulati ENEL, al confronto con esperti internazionali e ad esperimenti sulla stessa lavatrice usata da Rosa Bazzi, emerge una scoperta che supporterebbe la presenza dei coniugi nell'appartamento in orari incompatibili con la versione processuale, aprendo la strada a una possibile istanza di revisione. Come sottolineato, una scoperta che, unitamente alle presunte anomalie denunciate in un esposto dall'ex magistrato Cuno Tarfusser, potrebbe spingere i legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi a presentare una nuova istanza di revisione.

L'appuntamento con Le Iene promette dunque una serata ricca di emozioni, inchieste coraggiose e ospiti di rilievo che sapranno stimolare il dibattito.