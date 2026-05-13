Bresh lancia il nuovo singolo Da Dio e fa sold out a Genova: tutti i dettagli

Bresh torna protagonista della scena urban italiana con il nuovo singolo Da Dio, disponibile da venerdì 15 maggio e in rotazione radiofonica dal 22 maggio. La canzone, prodotta da Shune, arriva dopo il successo di Introvabile e racconta il potere di lasciarsi sorprendere dalla vita, abbandonando il controllo e accettando il caos del quotidiano. E allora vita fai come vuoi, non ho più in mano le redini.

Il nuovo brano giunge al termine di una stagione straordinaria per Bresh, che si conferma uno degli artisti più apprezzati della sua generazione. Dopo le recenti date europee a Parigi, Londra e Barcellona, l'artista genovese registra il sold out in tutti e quattro gli appuntamenti di Mare Nostrum al Porto Antico di Genova: 1, 3, 4 e 5 luglio 2026 sono infatti già esauriti, dimostrando il fortissimo legame tra Bresh e la sua città natale.

A coronare questo calendario di live, si aggiunge l'unico concerto romano, in programma il 10 luglio all'Auditorium Parco della Musica. I biglietti sono già disponibili sulle principali piattaforme di ticketing.

Il 2025 ha segnato un punto di svolta per Bresh, grazie alla pubblicazione dell'album Mediterraneo, certificato doppio platino e contenente sedici brani che esplorano con sensibilità il tema del viaggio, del mare e della Liguria. L'opera riflette la cifra stilistica dell'artista: una scrittura semplice ma evocativa, capace di toccare corde universali e al tempo stesso profondamente personali.

Bresh, all'anagrafe Andrea Brasi, conta oggi 29 dischi di platino e 12 d'oro. Nato e cresciuto nella scena ligure e nella wave Drilliguria, si distingue per testi diretti, capacità di raccontare emozioni e una voce versatile. Dal debutto nel 2020 con Che Io Mi Aiuti al successo di Angelina Jolie (4x platino), passando per l'album Oro Blu e le numerose hit come Guasto d'amore e Altamente mia (doppio platino, premio Lunezia), l'ascesa di Bresh sembra inarrestabile.

Tra i traguardi chiave recenti spiccano la partecipazione a Sanremo 2025 con La tana del granchio (platino), l'emozionante duetto con Cristiano De André su Crêuza de mä, ripubblicato poi in una speciale versione live, e il Mediterraneo Tour, che ha portato Bresh sui palchi dei principali palasport italiani con scenografie suggestive e pubblico sempre sold out.

Con Da Dio e il nuovo ciclo di concerti, Bresh conferma di essere una voce centrale della nuova canzone italiana, capace di rinnovarsi e di raccogliere consensi da un pubblico trasversale e sempre più numeroso.