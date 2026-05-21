Škoda Epiq: il nuovo SUV elettrico compatto debutta con design Modern Solid

Con il debutto della nuova Škoda Epiq, la casa boema amplia la propria offensiva nel mercato delle auto elettriche compatte presentando un Urban Crossover progettato per rendere la mobilità a zero emissioni ancora più accessibile. Il nuovo modello rappresenta una tappa strategica per il marchio, che punta a rafforzare la propria presenza nel segmento BEV grazie a una combinazione di design moderno, tecnologie avanzate, abitabilità generosa e costi competitivi.

La nuova Epiq nasce sulla piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen ed è il primo modello elettrico Škoda con trazione anteriore. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un SUV compatto capace di soddisfare le esigenze quotidiane della mobilità urbana senza rinunciare a comfort, autonomia e praticità. Secondo quanto comunicato dal costruttore, in molti mercati europei la versione base raggiungerà la parità di prezzo con la Škoda Kamiq a combustione interna, diventando così il modello elettrico più accessibile della gamma.

Dal punto di vista estetico, la nuova Škoda Epiq inaugura ufficialmente il linguaggio stilistico Modern Solid, già anticipato dai concept più recenti del marchio. Le linee sono pulite e minimaliste, mentre il frontale introduce il nuovo elemento Tech-Deck Face in nero lucido e la firma luminosa a forma di T che caratterizzerà i futuri SUV della casa ceca. L’aerodinamica è stata particolarmente curata, con un coefficiente di resistenza di appena 0,275 ottenuto grazie a numerosi interventi sulla carrozzeria, sul sottoscocca e sui flussi d’aria.

Compatta all’esterno ma sorprendentemente spaziosa all’interno, Epiq misura 4,17 metri di lunghezza e offre un bagagliaio da 475 litri, tra i più ampi della categoria. A questo si aggiunge anche un pratico frunk anteriore da 25 litri, soluzione sempre più richiesta nel mondo delle auto elettriche. L’abitacolo segue la filosofia Modern Solid con un’impostazione semplice e intuitiva, materiali resistenti e un forte utilizzo di componenti sostenibili. La vettura è infatti il primo modello Škoda a utilizzare esclusivamente materiali non di origine animale, con rivestimenti ottenuti da fibre riciclate e materiali alternativi alla pelle.

Sul fronte tecnico, Škoda Epiq sarà disponibile con due batterie e tre livelli di potenza. Le varianti Epiq 35 ed Epiq 40 utilizzano una batteria da 38,5 kWh e garantiscono circa 310 chilometri di autonomia, mentre la versione Epiq 55 abbina la batteria da 55 kWh a una potenza di 155 kW, permettendo di raggiungere fino a 440 chilometri di autonomia. La ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 10% all’80% in circa 24 minuti.

Tra le novità più interessanti debutta anche la funzione di guida “one pedal”, che permette di gestire accelerazione e decelerazione utilizzando quasi esclusivamente il pedale dell’acceleratore. Il sistema sfrutta la frenata rigenerativa per recuperare energia e migliorare l’efficienza, soprattutto nella guida urbana e nel traffico.

La nuova elettrica compatta di Škoda introduce inoltre la tecnologia di ricarica bidirezionale, che consente alla vettura di alimentare dispositivi esterni oppure di trasferire energia verso l’abitazione o la rete elettrica, a seconda dell’infrastruttura disponibile.

Grande attenzione è stata riservata anche alla sicurezza. La dotazione di serie include sistemi avanzati come Front Assist, Lane Assist, Side Assist e Traffic Signal Recognition, mentre il pacchetto opzionale Travel Assist 3.0 porta sulla Epiq funzioni evolute di assistenza alla guida, inclusa la gestione del traffico e dei semafori. A bordo sono presenti sette airbag di serie, incluso quello centrale anteriore.

La connettività ruota attorno al nuovo sistema infotainment da 13 pollici basato su Android, compatibile con applicazioni come Spotify, YouTube e Google Maps. Attraverso l’app MyŠkoda sarà possibile monitorare il veicolo da remoto, gestire la ricarica e pianificare i viaggi in modo intelligente.

Per il lancio arriverà anche una speciale Škoda Epiq First Edition, caratterizzata da dettagli estetici esclusivi, finiture dedicate e dalla motorizzazione più potente da 155 kW. La versione speciale si distinguerà per la carrozzeria bicolore, inserti arancioni Navajo e specifici elementi sportivi all’interno dell’abitacolo.

Con Epiq, Škoda punta quindi a rafforzare la propria strategia elettrica proponendo un SUV compatto capace di combinare autonomia, tecnologia e praticità quotidiana, mantenendo al centro uno degli aspetti più importanti per il mercato europeo: il rapporto qualità-prezzo.