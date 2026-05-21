Google svela le novità AI per pubblicità e shopping su Ricerca e YouTube

Google presenta innovazioni AI per annunci pubblicitari, automazione, creatività e commercio agentico su Ricerca, YouTube e Google Maps.

Google annuncia una nuova rivoluzione nell'advertising digitale, presentando un pacchetto di funzionalità che integrano intelligenza artificiale e automazione nelle piattaforme Ricerca, YouTube, Maps e Commerce. Le ultime innovazioni puntano a offrire risposte concrete agli utenti, semplificare la gestione delle campagne e aprire a inedite opportunità creative e commerciali per i brand di ogni settore.

La nuova generazione di annunci sulla Ricerca sfrutta l'AI Mode per trasformare le inserzioni in interazioni dinamiche, avvicinando il momento della scoperta iniziale degli utenti all'acquisto finale. Le funzionalità sono ora più facilmente accessibili ai partner grazie a strumenti che si adattano meglio agli obiettivi di branding delle aziende.

A potenziare l'esperienza degli inserzionisti arriva un nuovo Advisor, basato su Gemini, integrato in tutti i prodotti Google Ads. Questo strumento, descritto come un vero partner strategico costantemente attivo, sarà in grado di risolvere proattivamente i problemi e di monitorare le performance delle campagne con un avanzato supporto AI. "Stiamo creando un nuovo Advisor basato su Gemini che presto sarà disponibile per tutti i prodotti Google Ads come partner strategico costantemente attivo, sfruttando le nostre nuove funzionalità per risolvere in modo proattivo i problemi e monitorare le prestazioni delle campagne."

L'innovazione tocca anche la creatività pubblicitaria con le nuove capacità di Asset Studio: grazie all'AI di Gemini i marketer potranno eliminare le incertezze dei processi creativi e amplificare la visione del team in modo globale, assicurando che i contenuti raggiungano i pubblici più appropriati.

Nel segmento commerce, Universal Commerce Protocol (UCP) introduce il checkout in AI Mode sia nella Ricerca che su Gemini, integrando offerte dirette per migliorare l'esperienza dei commercianti. È l'emblema della nuova era del commercio agentico, che punta a unire i mondi fisico e digitale attraverso l'intelligenza artificiale.

Le opportunità per i brand si espandono anche su YouTube e Google Maps: le nuove funzionalità di Demand Gen, sempre potenziate dall'AI, includono il nuovo inventario disponibile su Maps per connettere i marchi agli utenti mentre esplorano le aree locali e link di checkout attivi in nove nuovi mercati. I feed di prodotto si estendono ora a superfici e settori verticali inediti, compreso quello automobilistico, mentre le campagne Demand Gen beneficiano di una creazione assistita e velocizzata dall'intelligenza artificiale.

Per aiutare i brand a trasformare i dati in decisioni strategiche, Google integra Meridian, il suo modello di marketing mix open-source, direttamente in Analytics 360, offrendo una misurazione ancora più unificata e potente dei risultati.

In sintesi, le novità Google puntano a ridefinire la pubblicità digitale e lo shopping online nell'era dell'AI: automazione, personalizzazione e dati diventano i veri alleati per marketer, retailer e aziende che vogliono espandere la loro presenza ed efficacia in un ecosistema sempre più integrato.