Yoshi and the Mysterious Book: nuovo platform per Nintendo Switch 2

Yoshi si prepara a conquistare ancora una volta i fan con una nuovissima avventura esclusiva per Nintendo Switch 2. Yoshi and the Mysterious Book, in uscita il 21 maggio, rappresenta un ritorno in grande stile per il celebre dinosauro verde, che negli ultimi anni ha visto crescere la sua popolarità grazie anche al suo ruolo nel recente film Super Mario Galaxy.



Questa volta, Yoshi sarà protagonista di un platform dal caratteristico stile grafico disegnato a mano, che regala all'esperienza un'atmosfera calda, accattivante e ricca di dettagli animati unici. I giocatori accompagneranno Yoshi dentro Enzo, una stravagante enciclopedia parlante, esplorando mondi straordinariamente diversi e popolati da creature bizzarre tutte da catalogare.



Per la prima volta nella saga, Yoshi potrà trasportare altri personaggi sul dorso, sfruttando le loro abilità speciali per superare enigmi e ostacoli lungo il percorso. Rimangono inalterate le classiche abilità che hanno reso famoso Yoshi, come l'inghiottire i nemici o trasformarli in uova da lanciare, ma l'inserimento di nuove meccaniche promette di aggiungere profondità e varietà alla formula.



L'avventura, che si apre con la misteriosa caduta di Enzo sull'isola degli Yoshi, invita alla scoperta e alla curiosità. Ogni capitolo del gioco presenta un ecosistema unico, dalle foreste fitte alle montagne ventose fino a spiagge soleggiate e giungle brulicanti di insetti. I giocatori potranno anche rinominare le creature incontrate, aggiungendo un tocco personale alle proprie ricerche.



Non mancano novità legate all'integrazione con le statuette amiibo compatibili, che, una volta scansionate quotidianamente, daranno accesso a gettoni utili per sbloccare indizi preziosi sulle scoperte effettuate.



Yoshi and the Mysterious Book sarà disponibile sia in versione digitale tramite il Nintendo eShop che in edizione fisica e digitale presso il Nintendo Store, con bonus in omaggio per i primi acquirenti. Un'occasione imperdibile per tutti gli amanti dei platform, pronti a vivere nuove emozioni insieme a uno dei personaggi più iconici di Nintendo.