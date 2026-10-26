Alberto Fortis torna con Sentimental City: nuovo album dopo dodici anni

Dopo dodici anni dall'ultimo disco di inediti, Alberto Fortis torna con un nuovo progetto: Sentimental City, pubblicato oggi sia in versione fisica che digitale. Il celebre cantautore, considerato uno dei protagonisti della scena musicale italiana, segna così un nuovo capitolo della sua longeva carriera.



L'album Sentimental City, prodotto da Azzurra Music e distribuito da ADA Music Italy, contiene otto tracce originali nelle quali Fortis esplora temi come memoria, amore, tempo e desiderio di connessione in un panorama sospeso tra realtà e immaginazione. Tra i brani spiccano Ricordati di me e il nuovo singolo Shopping con Alanis, già accompagnato da un vivace videoclip.



Martedì 27 ottobre alle 18.00, Fortis incontrerà i fan al Bobino Milano per firmacopie e presentazione del disco, in dialogo con il giornalista Enzo Gentile.



Nei nuovi brani, Fortis parte da situazioni quotidiane per aprire riflessioni ampie sul presente. In Shopping con Alanis, ad esempio, lo shopping center diventa palcoscenico di una narrazione surreale in cui il consumo si intreccia al bisogno di autenticità e di legami più veri, in un costante equilibrio tra desiderio e realtà.



Le altre canzoni dell'album approfondiscono tematiche care al cantautore: Linea immaginaria trasforma il cielo in metafora di distanza e legame; E non ti ho avuta mai affronta la memoria di una presenza mai realmente vissuta; Sogno d'amor dona al sentimento una dimensione universale tra gioia e malinconia. In Un giorno a Liverpool, il passato rivive attraverso una città simbolo di sogni ed esperienze che resistono al tempo. Il brano che dà il titolo al disco rappresenta una dichiarazione di intenti: pur tra solitudini e contraddizioni, ogni città contemporanea può ancora custodire emozioni autentiche e offrire spazi reali di incontro.



Tra i passaggi più significativi, Fortis invita a condividere questo viaggio con una frase carica di poesia: Sentimental City ci aspetta, abitiamola insieme.



La tracklist completa comprende otto brani: Linea immaginaria, Shopping con Alanis, E non ti ho avuta mai, Ricordati di me, Sogno d'amor, Un giorno a Liverpool, Sentimental City e Non qui.



Polistrumentista dallo stile inconfondibile, Alberto Fortis ha attraversato più di quattro decenni di musica sperimentando generi e collaborazioni d'eccezione, tra cui George Martin, Carlos Alomar, Franco Califano, Roberto Vecchioni, Biagio Antonacci, la Premiata Forneria Marconi e la London Philharmonic Orchestra. Ha aperto concerti di leggende come James Brown e Bob Dylan, guadagnandosi la stima di pubblico e critica. Il suo album di debutto è stato indicato da Rolling Stone tra i 100 migliori dischi italiani di sempre e la sua carriera registra oltre un milione e mezzo di copie vendute.



Dopo l'ultimo disco di inediti pubblicato nel 2014, diverse raccolte e live, Fortis riabbraccia la sua vena autoriale regalando ai fan un'opera nuova, ricca di suggestioni e profondità emotiva. Sentimental City conferma la sua capacità di raccontare sentimenti e tempo, donando alla musica italiana un altro prezioso tassello.