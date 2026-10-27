Il Conte Biagio lancia il tour negli Ostello Bello con l'album Buona Fortuna a Noi

Dopo il successo del suo originale Tour delle Edicole, il cantautore pop Il Conte Biagio inaugura un nuovo tour acustico per presentare l'album Buona Fortuna a Noi.

Pubblicato il 16 ottobre da Dischi Milano, Buona Fortuna a Noi è un viaggio musicale composto da sette tracce tra ballad profonde e ritornelli immediati. L'artista offre un pop d'autore stralunato e intimo dove ironia e malinconia si intrecciano, trasformando le piccole assurdità quotidiane in canzoni da cantare a squarciagola. "Un brindisi a chi cerca di cavarsela come può, senza perdere la voglia di innamorarsi, ridere e sognare. Un augurio a chi si sente perso, a chi ancora prova a diventare ciò che vorrebbe essere. E a chi, tra sorrisi e rimpianti, porta avanti, senza svendersi, il complicato tentativo di vivere."

La tournée prende il via oggi, martedì 27 ottobre, alle 20.30 all'Ostello Bello Milano Duomo, con un concerto gratuito in versione chitarra e voce. Seguiranno doppie tappe nei giorni successivi: mercoledì 28 ottobre a Genova e martedì 3 novembre a Bologna, sempre presso le sedi di Ostello Bello. Tutti i live sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma DICE.

Il Tour delle Edicole, appena concluso a Napoli, Roma e Milano, aveva premiato il pubblico con esperienze d'ascolto su giradischi tra i chioschi cittadini e merchandising in edizione limitata, instaurando un contatto diretto e sincero che riflette lo spirito dell'album. L'iniziativa, sostenuta da Dischi Milano in collaborazione con Quotidiana Edicole, ha visto raccontare una nuova idea di promozione musicale che pone l'incontro con le persone al centro del progetto artistico.

Con questi appuntamenti negli ostelli urbani, Il Conte Biagio rinnova il suo invito a vivere la musica in modo autentico, coltivando con il pubblico quel dialogo intimo che già ha caratterizzato le tappe precedenti.