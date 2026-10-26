Lucio Dalla, speciale vinile per il 40° anniversario di Caruso: collezione limitata

Sony Music celebra quattro decenni di uno dei brani più iconici della musica italiana: Caruso di Lucio Dalla torna protagonista in una speciale edizione da collezione. Solo per quattro giorni, da martedì 27 ottobre a venerdì 30 ottobre, sarà disponibile in pre-order esclusivo sul Sony Music Store un vinile 12'' a 45 giri, colorato nella peculiare tinta Occhi Verdi e numerato singolarmente. Un'occasione irripetibile per i fan e i collezionisti.

Questo vinile unico comprende la versione originale di Caruso, pubblicata nel 1986, e per la prima volta la versione live registrata al Teatro Goldoni di Venezia il 7 febbraio 1989. Quest'ultima, rimasta nascosta per anni, viene infatti incisa ora per la prima volta su vinile e sarà disponibile anche in digitale, accompagnata dal video del live.

A completare l'offerta una chicca per gli appassionati di arte e fumetto: il disco sarà infatti corredato da un libretto con illustrazioni inedite ideate e realizzate da Alessandro Baronciani. L'artista descrive così il proprio coinvolgimento nel progetto:

DallAmeriCaruso uscì che ero appena adolescente ed è stato il live che mi ha aperto il mondo delle sue canzoni. Conosco così tanto bene questo album dal vivo che per me la versione originale di 4/3/1943 è quella di questo disco! Ricordo tutto: gli applausi, le urla, l'intro di Tutta la vita dove dice noise insopportable!. Dalla mi affascinava perché era l'unico che brillava, era profondo e divertente senza perdere niente. Per il mio primo concerto di Dalla in piazza a Pesaro avevo chiesto ai miei genitori di comprarmi il panama, ed ero riuscito ad averlo. Ce lo vedete un dodicenne che va in giro col panama? Illustrare a fumetti i 40 anni di Caruso è stato tornare lì con l'immaginazione. È stato facile arrivare in barca a Sorrento. Rivedere il video dove sbeffeggia i Duran Duran, la stanza d'albergo di Enrico Caruso, il mare che luccica, la vecchia terrazza e gli occhi verdi come il mare. Era tutto lì nella mia testa di adolescente, e probabilmente ci è rimasto perché il panama l'ha tenuta dentro fino a oggi. Questo è un singolo molto prezioso, parla all'adolescente che sognava di raggiungere la Luna con le sue illustrazioni. La stessa Luna da raggiungere di tutte le canzoni di Lucio Dalla e della America di Caruso. Sono contento che insieme alla Legacy Edition illustrata di 1979 di aver creato questo multiverso dove i disegni diventano parte del mondo di Lucio Dalla. È bellissimo. Grazie!

La leggenda dietro Caruso si intreccia con la storia personale dell'artista bolognese. Lucio Dalla avrebbe composto la celebre canzone dopo un'imprevista sosta a Sorrento, ospite della stessa stanza d'albergo dove nel 1921 risiedette Enrico Caruso. Qui, seduto al pianoforte, Dalla trasse ispirazione dalla storia d'amore romantica e struggente legata al grande tenore, fondendo il suo estro pop con la tradizione melodica napoletana.

Il vinile rappresenta un tributo prezioso sia alla memoria di Dalla che alla grandezza della canzone Caruso, già patrimonio della musica italiana e internazionale. Gli appassionati avranno così la possibilità di rivivere un pezzo di storia attraverso una nuova esperienza, arricchita da arte, musica e racconti.