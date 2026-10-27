The Cranberries celebrano i 25 anni di Wake Up And Smell The Coffee con edizioni speciali

I Cranberries celebrano i 25 anni dall'uscita del loro quinto album Wake Up And Smell The Coffee con una collezione di edizioni amplify che sarà disponibile dal 29 gennaio 2027. La nuova pubblicazione comprende numerosi formati, tra cui una tripla edizione vinile, doppio CD, LP nero, LP colorato Skyburst Blue, CD e una versione limitata su vinile 'liquid-filled' al caffè, completa di adesivo profumato scratch & sniff, pensato per i collezionisti e appassionati della band irlandese.



Le versioni deluxe conterranno B-side, brani live mai pubblicati prima registrati al Vicar Street di Dublino, nuovi mix stereo 2026 firmati dal celebre produttore Stephen Street, note di copertina ampliate e una retrospettiva traccia-per-traccia a cura dei Cranberries stessi. Tra le nuove tracce arricchite dall'inedito lavoro di produzione, spicca la canzone "7 Years".



Registrato immediatamente dopo un tour di 110 date a supporto di Bury The Hatchet, l'album segna un periodo di grande creatività e coesione nella band. Il chitarrista Noel Hogan racconta: Spesso alla fine di un tour ti senti esausto, ma qui avvenne esattamente il contrario; eravamo in fermento e volevamo catturare quell'energia e quell'unità in studio. Il ritorno con Stephen Street, già artefice del successo dei loro primi due dischi, ha riproposto l'alchimia vincente della band.



All Music Guide lo descrisse come un lavoro che "richiama il loro esordio quanto qualsiasi altra cosa abbiano fatto da allora"; Hot Press lo definì "di sicuro il loro miglior lavoro in sette anni". Il produttore Stephen Street ricorda: Abbiamo semplicemente ripreso da dove avevamo lasciato, il che è stato meraviglioso. Nel caso di Dolores [O'Riordan], non c'era dubbio che fosse diventata una star: nel primo album era una ragazza estremamente timida di Limerick che non sapeva molto del mondo, ma ora era decisamente più sicura di sé. Era però ancora la Dolores che conoscevo e che ho amato fin dai primi giorni.



Trascinato dai singoli "Analyse" e "Time Is Ticking Out", Wake Up And Smell The Coffee segnò una nuova evoluzione sonora della band, come confermato anche da Rolling Stone. Il batterista Fergal Lawler aggiunge: Creativamente, Dolores era in grande forma. In un documentario sul making of, Dolores O'Riordan sottolineava: Molte di queste canzoni parlano in profondità, di cose a cui non pensi mai quando sei adolescente, e fai festa tutto il tempo e non ti preoccupi molto del pianeta - o almeno io non lo facevo. Vivevo il momento, ma poi crescendo diventi più responsabile e consapevole dei problemi.



Il boxset deluxe 3LP e il doppio CD sono particolarmente ricchi di contenuti: oltre agli album rimasterizzati con bonus tracks, includono tracce live inedite e remix esclusivi. Oltre alle varianti già citate, sarà disponibile una Digital Deluxe Edition con tutte le 36 tracce della raccolta.



Con questa nuova edizione, i Cranberries invitano i fan vecchi e nuovi a riscoprire le atmosfere e i temi di Wake Up And Smell The Coffee, caposaldo del loro repertorio, rinnovato dal lavoro di restauro e arricchimento senza precedenti.