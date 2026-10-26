Billboard Women in Music 2026: a Loredana Bertè il Premio Icon, celebrazione delle voci femminili

Loredana Bertè sarà premiata con il prestigioso Premio Icon durante la terza edizione italiana di Billboard Women in Music, in programma martedì 10 novembre 2026 a Milano. L'evento, ospitato presso Vesta Fiori Chiari nel cuore di Brera, si afferma come una celebrazione del talento, della visione e della leadership femminile che guidano l'industria musicale italiana.



L'edizione 2026 è intitolata The Voices Edition e si concentra sulle storie e le voci delle protagoniste della musica, valorizzando non solo i risultati artistici, ma anche le esperienze personali e l'impatto sulla cultura. Loredana Bertè, da decenni simbolo di originalità e forza nello scenario pop italiano, viene così omaggiata per una carriera che ha segnato la musica nazionale e lasciato un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo.



Nel corso della serata saranno attribuiti nove riconoscimenti, illustrando le molteplici sfaccettature della musica e della sua industria. Tra questi, Woman Of The Year per l'artista più influente, Powerhouse per chi ha lasciato un segno nella cultura pop, DJ Of The Year dedicato alla creatività e performance, Rising Star per i nuovi talenti, Songwriter Of The Year riservato alla scrittura, Executive Of The Year per celebrare il lavoro manageriale, Impact, Group Of The Year (assegnato con la collaborazione di Morellato), Icon e il premio EQUAL di Spotify, partner dell'edizione, che punta a sostenere l'uguaglianza di genere nella musica. Il programma EQUAL di Spotify, attivo in oltre 40 Paesi, ha aiutato più di 1.400 artiste a ottenere maggiore visibilità e opportunità professionali.



A condurre la serata sarà Giorgia Fumo, nota stand-up comedian, che accompagnerà pubblico e ospiti nell'atmosfera esclusiva di un appuntamento ormai centrale nel panorama musicale italiano. Anche per questa edizione, la valutazione delle candidature e l'assegnazione dei premi si basano su una combinazione di dati oggettivi, tra classifiche e streaming, e criteri di impatto culturale e sociale, restituendo così una fotografia autentica del contributo femminile al settore.



Sono Official Premium Water Partner Acqua Fiuggi e Official Beverage Partner Roku Gin. L'evento valorizza tutte le professioni del comparto musicale, non solo chi sale sul palco ma anche chi lavora dietro le quinte, sottolineando così la varietà di ruoli e talenti che sostengono e rinnovano la musica italiana. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli sui premiati saranno resi noti sui canali social e sul sito di Billboard Italia, mentre la serata del 10 novembre promette di essere un omaggio emozionante e ispiratore alle donne che fanno grande la musica.