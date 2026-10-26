Emma Nolde pubblica a sorpresa l'EP Siamo in tanti con due nuove versioni

Emma Nolde lancia a sorpresa l'EP Siamo in tanti dopo la vittoria della Targa Tenco, con una versione alternativa con Jayuana e una versione acustica del brano.

Emma Nolde torna a sorprendere i suoi fan pubblicando a sorpresa l'EP Siamo in tanti, disponibile da lunedì 26 ottobre. La giovane artista, fresca vincitrice della Targa Tenco per la Miglior Canzone Singola con il brano Quello che deve essere sarà, regala al suo pubblico nuove emozioni, presentando due nuove versioni del singolo omonimo.

L'EP Siamo in tanti include una versione alternativa insieme all'esordiente Jayuana, nata da un'open call sui social. Questo esperimento creativo testimonia l'apertura e la voglia di collaborazione di Emma Nolde, che ha scelto di dar voce al talento emergente tramite una chiamata aperta alla sua community, offrendo spazio a nuove sonorità e voci.

Accanto a questa versione, il progetto contiene anche una versione acustica del brano, che permette di riscoprire l'intensità e la delicatezza del repertorio della cantautrice in una veste più intima e minimale. La doppia proposta mostra la versatilità dell'artista e la sua continua ricerca espressiva.

Emma Nolde si conferma così protagonista del panorama musicale italiano, capace di raccogliere importanti riconoscimenti e allo stesso tempo di rinnovarsi con progetti inediti e collaborazioni. Il nuovo EP offre ai fan un'esperienza sonora diversa, sottolineando il valore della condivisione e della sperimentazione.

Per ascoltare le nuove versioni di Siamo in tanti, l'EP è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.