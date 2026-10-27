ASUS presenta Zenbook 14: design sensoriale, materiali innovativi e intelligenza artificiale

ASUS lancia Zenbook 14, laptop premium con design sensoriale, materiali Ceraluminum e finiture Arctic Blue, Komodo Coral e Zabriskie Beige.

ASUS debutta sul mercato con il nuovo Zenbook 14, una sintesi tra artigianalità, materiali innovativi e tecnologia intelligente, definendo una nuova frontiera nel settore dei laptop premium.

Il Zenbook 14 si distingue per l'uso di Ceraluminum, un materiale che coniuga la resistenza della ceramica alla leggerezza dell'alluminio, introducendo tre nuove finiture cromatiche ispirate alla natura: Arctic Blue, Komodo Coral e Zabriskie Beige. Queste scelte evidenziano una rinnovata attenzione al design sensoriale, pensato per coinvolgere vista, tatto e persino l'emozione dell'utente finale.

Per il lancio, ASUS ha superato i confini del classico evento di presentazione, trasformando per due giorni un temporary store nel centro di Milano in uno spazio immersivo dove il linguaggio estetico del Zenbook 14 prende vita attraverso esperienze fisiche. I visitatori hanno potuto esplorare le tre nuove colorazioni anche grazie a una serie di collaborazioni artistiche: l'artista Matteo Mauro ha realizzato opere ispirate alle finiture del dispositivo ed esposte in anteprima, mentre il pasticcere Alberto Magrì ha tradotto le stesse suggestioni estetiche in dolci esclusivi da assaporare. L'esperienza era inoltre arricchita da tre fragranze dedicate e da un'installazione multisensoriale in Ceraluminum, rendendo tangibile la filosofia del prodotto.

Zenbook 14 non è solo un esercizio di stile: integra tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per rendere l'esperienza d'uso più intuitiva e personalizzata, unendo innovazione tecnica e cura artigianale. La filosofia Design You Can Feel emerge come piattaforma di brand pensata per permettere agli utenti di vivere la tecnologia anche attraverso emozioni, texture e colori, prima ancora che attraverso le specifiche tecniche.

ASUS, già protagonista nei più importanti eventi internazionali dedicati al design, porta così la propria visione tecnologica nel quotidiano, ridefinendo il concetto di laptop come oggetto lifestyle. Con Zenbook 14, il rapporto tra utente e dispositivo evolve oltre le prestazioni, privilegiando la connessione autentica e il piacere di utilizzo.

Il debutto europeo segna il primo capitolo di questo nuovo percorso, trasformando il lancio di Zenbook 14 in un evento sensoriale da vivere in prima persona. Il nuovo modello si propone come punto di riferimento per chi cerca innovazione, eleganza e il valore aggiunto dell'esperienza multisensoriale.