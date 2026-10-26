Giordana Angi ritorna con Piccole cose: nuovo singolo e tour nei teatri italiani

Giordana Angi torna a emozionare con il nuovo singolo Piccole cose, disponibile ovunque da venerdì 30 ottobre. Il brano nasce da un momento di profonda introspezione e rappresenta per la cantautrice italo-francese una tappa fondamentale nel suo percorso artistico e personale. "Piccole cose" è il frutto della necessità di rallentare, riscoprire sé stessi e riconoscere il valore dell'essenziale nella vita quotidiana.



L'ispirazione della canzone affonda nelle letture dell'infanzia di Giordana, in particolare nella poesia Non ho bisogno di denaro di Alda Merini, sentita come un vero e proprio manifesto spirituale. Il testo del brano prende forma da una crisi profonda e dalla scelta di abbandonare una vita artificiale e distante dalla propria essenza, per ricostruirsi attraverso il coraggio dell'autenticità. Musicalmente, il singolo fonde sonorità elettroniche contemporanee con il calore del pianoforte e di un quartetto d'archi, unendo il passato al presente. Per valorizzare pienamente la canzone, Giordana ha scelto di registrare nei celebri Real World Studios di Peter Gabriel, in un ambiente immerso nella natura e accompagnata da professionisti di livello internazionale.



Dopo i singoli Quando poi ci lasceremo e Dammi un bacio, Piccole cose segna una nuova fase di crescita e ricerca interiore per l'artista, un invito a fermarsi, ascoltare la propria voce interiore e apprezzare ciò che davvero conta.



Il 2027 porterà inoltre Giordana Angi di nuovo sui palchi dei principali teatri italiani con il Piano Piano Live Tour... Continua, uno spettacolo pensato per instaurare un dialogo autentico con il pubblico e dare nuovo spazio alle sue canzoni. Le tappe confermate del tour includono:



23 marzo - Venaria, Teatro Concordia

24 marzo - Aosta, Teatro Splendor

12 aprile - Roma, Teatro Olimpico

19 aprile - Milano, Teatro Manzoni

20 aprile - Genova, Teatro Politeama Genovese

21 aprile - Firenze, Teatro Puccini

22 aprile - Verona, Teatro Nuovo



Le prevendite dei biglietti sono già disponibili online.



Giordana Angi si conferma come una delle voci più intense e versatili della nuova scena musicale italiana. Nata a Vannes nel 1994 e cresciuta tra Italia e Francia, vanta già due dischi d'oro e un platino, collaborazioni con artisti come Tiziano Ferro, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso e Nina Zilli, nonché esperienze internazionali al fianco di Sting e Shaggy.



Dopo uno straordinario percorso tra Sanremo Giovani, la scuola di Amici e numerosi successi discografici, Giordana ha raggiunto palcoscenici internazionali anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, pubblicando nel 2024 il suo primo album in inglese She's so great, seguito da nuovi singoli in lingua italiana.



Con Piccole cose, Angi invita ancora una volta il suo pubblico a prendersi il tempo per osservare il mondo con occhi nuovi e a ritrovare il valore delle piccole cose che, insieme, costituiscono la vera felicità.