Luca Barbarossa lancia il singolo Protegga il cielo e annuncia il nuovo album

Luca Barbarossa torna protagonista della scena musicale italiana con il nuovo singolo Protegga il cielo, disponibile in digitale da venerdì 30 ottobre. Il brano anticipa l'atteso album Pepita e la rivoluzione, di prossima uscita, e rappresenta un'ode ai piccoli gesti quotidiani che contribuiscono al cambiamento sociale.

Un ragazzo e una ragazza piantano un albero su un marciapiede di quartiere. Un gesto semplice e grandioso allo stesso tempo. Questo è solo il punto di partenza - racconta Luca Barbarossa - Da qui altri gesti silenziosi quanto indispensabili ci preservano dal baratro in cui l'umanità sembra sprofondare ciclicamente. Questa canzone è il mio modo per ringraziare tutti coloro che regalano azioni significative alla comunità. Sono piccole e grandi imprese compiute per lo più da persone dotate di una particolare sensibilità e che con coraggio si espongono alle difficoltà che incontra chi nuota contro corrente. Va a loro la mia gratitudine ed è per loro che invoco la protezione del cielo.

Il singolo riporta le atmosfere delle ballad dei songwriter americani anni '60 e '70, arricchite da un tocco mediterraneo grazie agli archi scritti e diretti da Paolo Buonvino. L'arrangiamento, caratterizzato da sonorità acustiche, archi e cori, crea un'atmosfera intensa e delicata. Alla produzione hanno lavorato Maurizio Mariani, Francesco Valente e lo stesso Barbarossa, affiancati da musicisti del calibro di Daniel Mastrovito al pianoforte, Pierpaolo Ranieri al contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Francesco Valente alla chitarra e Jose Ramon Caraballo Armas alle percussioni. Gli archi sono interpretati da Prisca Amori (violino), Antonio Bossone (viola) e Kyung-Mi Lee (violoncello), mentre i cori sono affidati a Chiara Calderale, Frances Alina Ascione e Maurizio Mariani.

Attraverso Protegga il cielo, Barbarossa introduce i temi del nuovo disco, ovvero il valore dei piccoli gesti quotidiani, il coraggio di chi si espone in prima persona e la possibilità di promuovere un cambiamento concreto nella società.

Luca Barbarossa vanta oltre quarant'anni di carriera come cantautore, musicista, conduttore radiofonico e autore. Dopo la vittoria al Festival di Castrocaro nel 1980, ha debuttato a Sanremo nel 1981 con Roma spogliata, conquistando nel 1992 il primo posto con Portami a ballare. Tra i suoi album di successo spiccano Non tutti gli uomini, Al di là del muro e Cuore d'acciaio. Dal 2010 è la voce di Radio2 Social Club. Ha partecipato a progetti teatrali e numerose iniziative solidali, presiedendo anche l'Associazione Nazionale Italiana Cantanti. Nel 2018 pubblica Roma è de tutti, mentre nel 2021 esce l'autobiografia Non perderti niente. Segue nel 2023 La verità sull'amore, progetto musicale nato dalla collaborazione con Stefano Massini. Nel 2024 firma Cento storie per cento canzoni e partecipa al film Diamanti di Ferzan Ozpetek. Nel 2026 prende parte alle celebrazioni per gli ottant'anni della Repubblica Italiana.

Attualmente Barbarossa è coinvolto nel lancio di Pepita e la rivoluzione, album registrato interamente in analogico con artisti di rilievo internazionale che sancisce un nuovo capitolo per uno dei protagonisti più apprezzati della canzone d'autore italiana.