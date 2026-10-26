Senza Cri annuncia il nuovo EP NO CAP: autenticità e contraddizioni della Gen Z

SENZA CRI torna sulla scena musicale con NO CAP, il nuovo EP disponibile dal 6 novembre su tutte le piattaforme digitali. L'uscita è già attesa con entusiasmo: da oggi è infatti possibile effettuare il pre-save.

L'EP, ispirato all'espressione della Gen Z "NO CAP", simbolo di verità e trasparenza, mette al centro il coraggio di mostrarsi senza maschere, riflettendo un tema centrale sia nel percorso personale che artistico dell'artista. SENZA CRI si conferma ancora una volta cantante e autore di ogni testo e melodia, trasformando esperienze intime ed emozioni in una scrittura contemporanea e profonda.

Nel nuovo progetto, le diverse anime del pop di SENZA CRI si alternano senza paura: romanticismo e vulnerabilità convivono con ironia e sicurezza, mentre il desiderio di autenticità si traduce nella libertà di essere sé stessi, anche nelle proprie contraddizioni. NO CAP diventa così lo specchio di una generazione che non accetta di racchiudersi in una sola etichetta, ma rivendica il diritto di sentirsi fragile e ambiziosa, malinconica e spensierata. Le contraddizioni non vanno risolte: sono parte essenziale di ciò che siamo.

Focus track del progetto è "INCENDIO", un brano acustico ed essenziale che mostra il lato più intimo di SENZA CRI. Qui la scrittura e l'interpretazione sono protagoniste: Una canzone delicata e intensa, che conferma la sensibilità e la versatilità artistica di SENZA CRI: un cantautore pop contemporaneo che trova nella propria vulnerabilità una delle forme più potenti di espressione.

L'uscita del nuovo EP è accompagnata da NO CAP Archive - Private Access, uno spazio digitale dove i fan possono accedere a contenuti esclusivi, tra backstage, immagini, momenti personali e messaggi dell'artista. In questo modo, SENZA CRI rafforza il rapporto con la propria community, mantenendo un percorso sempre più autentico e senza filtri.

Il viaggio visivo di NO CAP attraversa Londra, raccontata attraverso videoclip, fotografie e contenuti che inseguono la città nei suoi luoghi meno conosciuti. La capitale britannica viene trasformata in una metafora delle molteplici direzioni e delle svolte impreviste che la vita può offrire.

Con NO CAP, SENZA CRI si racconta senza barriere né limiti, abbracciando tutte le sfumature della propria identità. Essere autentici significa, per l'artista, concedersi il cambiamento e la pienezza emotiva, senza rinunciare a nessuna parte di sé.



