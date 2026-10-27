JAŸ-Z protagonista dell'Apple Music Super Bowl LXI Halftime Show a Los Angeles nel 2027

JAŸ-Z sarà la star dell'Apple Music Super Bowl LXI Halftime Show il 14 febbraio 2027 al SoFi Stadium, trasmesso in diretta su ESPN, ABC, Disney+ e NFL+.

JAŸ-Z salirà finalmente sul palco dell'Apple Music Super Bowl LXI Halftime Show, l'evento musicale più seguito dell'anno, programmato per domenica 14 febbraio 2027 al SoFi Stadium di Los Angeles. La performance sarà trasmessa in diretta su ESPN, ABC, Disney+ e NFL+, con copertura e commenti speciali in lingua spagnola su ESPN Deportes, Disney+ e Univision. Questa attesissima esibizione segna un nuovo traguardo nella straordinaria carriera di Shawn Carter, icona culturale globale, vincitore di 4 Emmy e 25 GRAMMY Award.

Nei trent'anni di carriera, JAŸ-Z ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della musica, entrando come primo artista hip-hop nella Songwriters Hall of Fame e dal 2021 tra le leggende della Rock and Roll Hall of Fame. Imprenditore e filantropo di fama internazionale, Carter rappresenta una delle forze più influenti della cultura contemporanea. Da Reasonable Doubt fino a conquistare il palco dell'Halftime Show del Super Bowl è stato un percorso straordinario. Trent'anni di musica, lavoro e cultura portati sul palcoscenico più grande del mondo. Questo viaggio continua a essere un sogno che si realizza, ha dichiarato JAŸ-Z.

Il 2026 ha visto il trentennale del suo album d'esordio, celebrato con lo speciale progetto JAŸ-Z 30 tra esperienze immersive, edizioni limitate e concerti sold out allo Yankee Stadium di New York, seguiti da Londra, Parigi e Los Angeles, conquistando record storici di affluenza.

Dopo anni di collaborazione con Roc Nation, produttrice dell'Halftime Show, la NFL realizza così il desiderio di vedere JAŸ-Z protagonista assoluto dell'evento. Quando abbiamo stretto per la prima volta l'accordo con Roc Nation per la produzione dello show, avevo un'unica richiesta: che un giorno JAŸ-Z salisse su quel palco in prima persona, quando avrebbe ritenuto giunto il momento opportuno. Non potrei essere più entusiasta all'idea che i fan di tutto il mondo possano vivere l'arte, la creatività e la carica culturale che saprà portare al Super Bowl, ha commentato Roger Goodell, Commissioner della NFL.

Apple Music, Roc Nation e NFL continueranno a proporre esperienze innovative. Già attivo su Apple Music lo spazio Road to Halftime, dove i fan possono scoprire contenuti esclusivi e programmazioni speciali dedicate a JAŸ-Z. La regia dello show è affidata a Hamish Hamilton, mentre Roc Nation garantirà anche il ruolo di consulente strategico per l'entertainment dal vivo.

Negli ultimi anni, l'Apple Music Super Bowl Halftime Show ha collezionato riconoscimenti importanti e ascolti record: l'edizione 2026 con Bad Bunny ha conquistato sette Emmy, mentre le esibizioni precedenti di Kendrick Lamar, Usher, Rihanna, Dr. Dre e altri artisti hanno segnato la storia dello spettacolo televisivo e musicale globale.

Questa partnership tra Apple Music, NFL e Roc Nation rinnova l'impegno verso la musica e i suoi protagonisti, offrendo ogni anno uno spettacolo unico. L'attesa per la performance di JAŸ-Z è già altissima: tutto lascia presagire che lo show del 2027 sarà indimenticabile per i fan e per la storia del Super Bowl.