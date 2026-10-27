Harry Styles lancia il video di Coming Up Roses e annuncia due date al Circo Massimo

Harry Styles torna protagonista con il lancio del nuovo video Coming Up Roses, singolo estratto dall'attesissimo album Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Il videoclip è già online e vede ancora una volta la collaborazione alla regia del duo creativo Bradley & Pablo, già celebri per aver diretto Watermelon Sugar e Late Night Talking.



È online il video di "Coming Up Roses" della superstar e vincitore di GRAMMY AWARDS Harry Styles, nuovo singolo estratto dall'album Kiss All The Time. Disco, Occasionally.



L'album, prodotto da Kid Harpoon, include dodici nuove tracce ed è disponibile nei formati CD e LP standard su Sony Music Store e presso tutti i principali rivenditori. Tra le canzoni in scaletta, spiccano brani come American Girls, Ready, Steady, Go!, Are You Listening Yet? e Paint By Numbers, oltre alla stessa Coming Up Roses, scelta come singolo di lancio.



Sul sito ufficiale dell'artista è possibile trovare un vinile speciale del singolo per i collezionisti e i fan più accaniti.



Harry Styles si prepara inoltre a chiudere con due spettacoli Harryween la sua residency di 30 date al Madison Square Garden di New York. Nel 2027 l'artista sarà di nuovo live in tournée mondiale, che toccherà anche l'Italia con due appuntamenti imperdibili il 7 e 8 agosto al Circo Massimo di Roma. Si tratta di uno degli eventi musicali internazionali più attesi della stagione, con la partecipazione di ospiti speciali in alcuni concerti tra cui Tinashe, Kylie Minogue, LCD Soundsystem, Feist, Tears For Fears, Lainey Wilson, Caroline Polachek, CA7RIEL & Paco Amoroso, The Womack Sisters, Getdown Services, Q Marsden e Baby Rose.



L'annuncio delle date italiane ha già acceso l'entusiasmo dei fan, che potranno assistere a uno spettacolo unico nella suggestiva location romana, confermando ancora una volta la centralità dell'artista nel panorama musicale internazionale.